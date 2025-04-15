Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках в Львов
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,62
Экономия при брони: -3,03 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,66
Экономия при брони: -2,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,05
Экономия при брони: -1,98 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,72
Экономия при брони: -2,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -6,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
29,93
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,75
Экономия при брони: -2,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,22
Экономия при брони: -2,71 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,08
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,02
Экономия при брони: -1,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,53
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,13
Экономия при брони: -1,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,92
Экономия при брони: -2,13 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,46
Экономия при брони: -2,11 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,97
Экономия при брони: -1,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,81
Экономия при брони: -1,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -6,90 грн