Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,66
Экономия при брони: -1,63 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
54,55
Экономия при брони: -2,83 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,72
Экономия при брони: -2,87 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,74
Экономия при брони: -3,33 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
55,00
Экономия при брони: -3,28 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,62
Экономия при брони: -2,78 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,71
Экономия при брони: -1,87 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
54,65
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,38
Экономия при брони: -1,92 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,26
Экономия при брони: -2,51 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,08
Экономия при брони: -1,61 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,83
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,07
Экономия при брони: -2,31 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,22
Экономия при брони: -1,16 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,19
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,69
Экономия при брони: -2,93 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
34,37
Экономия при брони: -1,68 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,62
Экономия при брони: -3,09 грн