Киев
Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)

Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 57 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,66
Экономия при брони: -1,63 грн
45,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
54,55
Экономия при брони: -2,83 грн
51,72 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,72
Экономия при брони: -2,87 грн
48,85 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,74
Экономия при брони: -3,33 грн
46,41 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
55,00
Экономия при брони: -3,28 грн
51,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,62
Экономия при брони: -2,78 грн
46,84 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,71
Экономия при брони: -1,87 грн
48,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:30
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
54,65
Экономия при брони: -2,93 грн
51,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,38
Экономия при брони: -1,92 грн
47,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,26
Экономия при брони: -2,51 грн
48,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,08
Экономия при брони: -1,61 грн
47,47 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,83
Экономия при брони: -3,20 грн
47,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,07
Экономия при брони: -2,31 грн
46,76 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,22
Экономия при брони: -1,16 грн
31,06 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,19
Экономия при брони: -2,20 грн
44,99 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 8
3.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,69
Экономия при брони: -2,93 грн
48,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
34,37
Экономия при брони: -1,68 грн
32,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Николаев, просп. Центральный, 149
4.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,62
Экономия при брони: -3,09 грн
46,53 грн
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