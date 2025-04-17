Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,83
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
53,08
Экономия при брони: -2,83 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,86
Экономия при брони: -1,86 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,84
Экономия при брони: -1,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,87
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,54
Экономия при брони: -1,41 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,36
Экономия при брони: -1,43 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,08
Экономия при брони: -1,62 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,27
Экономия при брони: -1,86 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,98
Экономия при брони: -1,35 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,01
Экономия при брони: -7,06 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье