Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 37 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,42
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,83
Экономия при брони: -2,48 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,69
Экономия при брони: -1,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,03
Экономия при брони: -2,08 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,13
Экономия при брони: -2,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,39
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,82
Экономия при брони: -1,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,12
Экономия при брони: -2,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Шимко Максима, 7-А
1.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 62
1.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,79
Экономия при брони: -6,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,38
Экономия при брони: -3,34 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,10
Экономия при брони: -1,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 51
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, пер. Кирпичный, 3
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,49
Экономия при брони: -2,08 грн