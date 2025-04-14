Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
29,78
Экономия при брони: -1,36 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,60
Экономия при брони: -1,73 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,04
Экономия при брони: -1,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,48
Экономия при брони: -2,68 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,22
Экономия при брони: -1,59 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,58
Экономия при брони: -1,68 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,50
Экономия при брони: -1,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,38
Экономия при брони: -2,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,35
Экономия при брони: -1,85 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,37
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,33
Экономия при брони: -1,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,33
Экономия при брони: -2,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Караванского Святослава, 42/46
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,17
Экономия при брони: -2,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,08
Экономия при брони: -2,06 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,47
Экономия при брони: -1,72 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
34,33
Экономия при брони: -1,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, пл. Греческая, 3/4
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,62
Экономия при брони: -2,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 3 мин
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
48,08
Экономия при брони: -2,41 грн