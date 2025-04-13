Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 262 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,49
Экономия при брони: -1,39 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,90
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,61
Экономия при брони: -1,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,40
Экономия при брони: -1,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,35
Экономия при брони: -1,47 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 39 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,71
Экономия при брони: -1,86 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 22
1.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,58
Экономия при брони: -1,57 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,90
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,33
Экономия при брони: -1,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
31,85
Экономия при брони: -1,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,46
Экономия при брони: -2,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,30
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ярославская, 26
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,44
Экономия при брони: -1,43 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
33,34
Экономия при брони: -2,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,01
Экономия при брони: -3,21 грн