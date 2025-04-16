Карбамазепин-Здоровье (Carbamazepin-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,74
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
32,78
Экономия при брони: -1,76 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,96
Экономия при брони: -2,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
45,37
Экономия при брони: -2,32 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,07
Экономия при брони: -2,65 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,43
Экономия при брони: -2,26 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
49,26
Экономия при брони: -2,11 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
46,56
Экономия при брони: -2,39 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
47,08
Экономия при брони: -2,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
50,92
Экономия при брони: -2,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
44,49
Экономия при брони: -1,69 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
43,20
Экономия при брони: -2,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
52,36
Экономия при брони: -6,57 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 62-Б
2.4 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Карбамазепин-Здоровье таблетки 200 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
51,08
Экономия при брони: -3,24 грн