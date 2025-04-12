Эффералган, суппозитории ректальные. Препарат следует применять под тщательным наблюдением врача, с особой осторожностью применяют у детей в возрасте до 1 года.

Применять ректально. Суппозитории не подлежат разделению для получения необходимой дозировки. Если при проведении расчетов суточной дозы соответственно массе тела ребенка необходимо разовое дозирование меньше содержимого одного суппозитория, то после консультации с врачом рекомендуется применять другие лекарственные формы парацетамола (например р-р оральный).

При лечении у детей следует соблюдать режим расчета дозы в соответствии с массой тела ребенка, и в зависимости от этого необходимо подбирать подходящую лекарственную форму. Примерный возраст детей, исходя из массы тела, приведен только в качестве рекомендации.

Эффералган, суппозитории ректальные по 80 мг, предназначен для применения у детей с массой тела 4–6 кг (в возрасте приблизительно 1–4 мес). 3–4 суппозитория в сутки с интервалом между введениями 6 ч в зависимости от массы тела ребенка из расчета 60 мг/кг/сут.

Образец расчета дозы, когда масса тела ребенка — 4 кг:

(4 кг · 60 мг)/80 мг = 3 (до 3 суппозиториев в сутки),

где:

60 мг — суточная доза парацетамола на 1 кг массы тела в сутки;

80 мг — количество парацетамола в 1 суппозитории.

Эффералган, суппозитории ректальные по 150 мг, предназначен для применения у детей с массой тела 8–12 кг (в возрасте примерно от 6 мес до 2 лет). 3–4 суппозитория в сутки с интервалом между введениями 6 ч в зависимости от массы тела ребенка из расчета 60 мг/кг/сут.

Образец расчета, когда масса тела ребенка — 10 кг:

(10 кг · 60 мг)/150 мг = 4 (до 4 суппозиториев в сутки),

где:

60 мг — суточная доза парацетамола на 1 кг массы тела ребенка в сутки;

150 мг — количество парацетамола в 1 суппозитории.

Эффералган, суппозитории ректальные по 300 мг, предназначен для применения у детей с массой тела 15–4 кг (в возрасте приблизительно 4–9 лет).

Образец расчета, когда масса тела ребенка — 20 кг:

(20 кг · 60 мг)/300 мг = 4 (до 4 суппозиториев в сутки);

где:

60 мг — суточная доза парацетамола на 1 кг массы тела в сутки,

300 мг — количество парацетамола в 1 суппозитории.

Рекомендуемую суточную дозу парацетамола, которая составляет около 60 мг/кг/сут, следует разделить на 4 приема, то есть 15 мг/кг массы тела каждые 6 ч. При выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина — менее 10 мл/мин) интервал между приемами должен составлять не менее 8 ч.

Применение предусматривает введение ректально 1 суппозитория 80, 150 или 300 мг, которое повторяют при необходимости с интервалом не менее 6 ч, но не превышая дозу и количество 4 суппозиториев в сутки.

Из-за риска местной токсичности не рекомендуется применять суппозитории более 4 раз в сутки, а продолжительность применения при ректальном способе введения должна быть минимальной.

Эффералган, р-р оральный. Препарат применяют у детей с массой тела 4–32 кг (в возрасте от 1 мес до 12 лет).

Разовая доза парацетамола составляет 15 мг/кг массы тела. Суточная доза парацетамола не должна превышать 60 мг/кг массы тела. Интервал между приемами препарата должен составлять не менее 6 ч. При выраженной почечной недостаточности (клиренс креатинина — <10 мл/мин) интервал между приемами должен составлять не менее 8 ч.

В таблице приведены данные по применению препарата.



Возраст ребенка Примерная средняя масса тела ребенка в соответствующем возрасте, кг* Количество на прием, мг Суточная доза при приеме 4 раза в сутки, мг 1–2 мес 4 60 240 3–5 мес 6 90 360 6–10 мес 8 120 480 11–12 мес 10 150 600 2 года 12 180 720 3 года 14 210 840 4 года–5 лет 16 240 960 6–7 лет 20–24 300–360 1200–1440 8–9 лет 26–30 390–450 1560–1800 10–12 лет 30–32 450–480 1800–1920



*Перед применением препарата необходимо определить массу тела ребенка для предотвращения передозировки и токсических эффектов.

На мерную ложку нанесены деления, соответствующие массе в 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 кг. Дополнительные деления соответствуют промежуточной массе тела: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 кг. Препарат можно применять в неразведенном виде или разведенным в небольшом количестве жидкости (например воде, молоке, фруктовом соке).

Мерную ложку наполнить соответственно массе тела ребенка и корректировать уровень жидкости в зависимости от делений:

от 4 до 16 кг : использовать мерную ложку с делениями, соответствующими массе тела, или использовать деление, наиболее близкое к массе тела ребенка. Например 4–5 кг: наполнить мерную ложку до деления 4 кг. В случае необходимости прием препарата можно повторить через 6 ч;

: использовать мерную ложку с делениями, соответствующими массе тела, или использовать деление, наиболее близкое к массе тела ребенка. Например 4–5 кг: наполнить мерную ложку до деления 4 кг. В случае необходимости прием препарата можно повторить через 6 ч; 16–32 кг : сначала наполнить мерную ложку, а затем довести до необходимого количества, наполняя мерную ложку во второй раз, до получения показателя массы тела ребенка. Например 18–19 кг: сначала наполнить мерную ложку до деления 10 кг, а затем наполнить до деления 8 кг. В случае необходимости прием препарата можно повторить через 6 ч.

Если болевой синдром сохраняется или усиливается в течение 5 дней после начала лечения препаратом, или повышенная температура тела сохраняется, или усиливается в течение 3 дней после начала лечения препаратом, следует пересмотреть целесообразность его дальнейшего применения.