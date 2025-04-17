Винница (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,36
Экономия при брони: -12,65 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
248,20
Экономия при брони: -46,66 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,90
Экономия при брони: -34,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
168,16
Экономия при брони: -17,45 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
253,20
Экономия при брони: -34,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,60
Экономия при брони: -35,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,40
Экономия при брони: -1,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,50
Экономия при брони: -35,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,00
Экономия при брони: -0,10 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,50
Экономия при брони: -35,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
81,40
Экономия при брони: -6,04 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,48
Экономия при брони: -47,94 грн
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
168,18
Экономия при брони: -17,47 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
253,66
Экономия при брони: -52,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,30
Экономия при брони: -34,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
160,12
Экономия при брони: -10,44 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
247,45
Экономия при брони: -46,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,18
Экономия при брони: -12,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,02
Экономия при брони: -48,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,00
Экономия при брони: -2,10 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,10
Экономия при брони: -34,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
168,59
Экономия при брони: -18,58 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
262,38
Экономия при брони: -40,93 грн