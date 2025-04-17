Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,60
Экономия при брони: -38,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,56
Экономия при брони: -4,70 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
236,53
Экономия при брони: -7,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
158,60
Экономия при брони: -4,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,90
Экономия при брони: -38,90 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,60
Экономия при брони: -2,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,90
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,16
Экономия при брони: -18,18 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
252,63
Экономия при брони: -35,34 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,60
Экономия при брони: -39,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,70
Экономия при брони: -9,27 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
251,42
Экономия при брони: -25,55 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,60
Экономия при брони: -39,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
79,94
Экономия при брони: -7,32 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,04
Экономия при брони: -28,75 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,00
Экономия при брони: -0,80 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
272,70
Экономия при брони: -43,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,54
Экономия при брони: -16,07 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
248,04
Экономия при брони: -30,37 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,91
Экономия при брони: -18,67 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
251,17
Экономия при брони: -31,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA