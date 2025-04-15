Львов (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
80,21
Экономия при брони: -3,48 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
245,82
Экономия при брони: -28,11 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,60
Экономия при брони: -1,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
271,80
Экономия при брони: -43,60 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,60
Экономия при брони: -1,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
266,20
Экономия при брони: -38,00 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,40
Экономия при брони: -1,30 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,50
Экономия при брони: -40,30 грн
D.s.
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
165,13
Экономия при брони: -9,30 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
250,88
Экономия при брони: -29,04 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,81
Экономия при брони: -9,09 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
251,45
Экономия при брони: -31,88 грн
D.s.
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,60
Экономия при брони: -1,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,60
Экономия при брони: -39,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,00
Экономия при брони: -1,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
272,30
Экономия при брони: -44,10 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,90
Экономия при брони: -0,80 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
265,60
Экономия при брони: -37,40 грн
D.s.
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA