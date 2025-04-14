Харьков (адрес не указан)
Доступно в 381 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
160,97
Экономия при брони: -8,11 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
244,88
Экономия при брони: -18,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
166,73
Экономия при брони: -15,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
257,63
Экономия при брони: -39,41 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,10
Экономия при брони: -0,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
266,70
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
248,50
Экономия при брони: -13,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,30
Экономия при брони: -1,60 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,00
Экономия при брони: -33,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,22
Экономия при брони: -15,02 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
253,44
Экономия при брони: -35,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA