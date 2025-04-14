Киев
Эффералган (Efferalgan)

Эффералган (Efferalgan)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 381 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
152,18 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
214,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
143,54 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
212,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
148,00 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
186,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
160,97
Экономия при брони: -8,11 грн
152,86 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
244,88
Экономия при брони: -18,30 грн
226,58 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
143,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
214,99 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
142,14 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
231,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
142,70 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
231,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
166,73
Экономия при брони: -15,90 грн
150,83 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
257,63
Экономия при брони: -39,41 грн
218,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,10
Экономия при брони: -0,40 грн
154,70 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
266,70
Экономия при брони: -32,00 грн
234,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
151,42 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
214,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
248,50
Экономия при брони: -13,80 грн
234,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
143,98 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
214,06 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
145,84 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
215,33 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
144,94 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
215,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,30
Экономия при брони: -1,60 грн
154,70 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,00
Экономия при брони: -33,30 грн
234,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
144,70 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
214,82 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
152,06 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
214,42 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,22
Экономия при брони: -15,02 грн
149,20 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
253,44
Экономия при брони: -35,21 грн
218,23 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
150,20 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
215,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
149,76 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
212,87 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное