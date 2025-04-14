Одесса (адрес не указан)
Доступно в 319 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,45
Экономия при брони: -7,84 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,35
Экономия при брони: -24,48 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
166,95
Экономия при брони: -6,17 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
247,14
Экономия при брони: -28,62 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,73
Экономия при брони: -9,54 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,64
Экономия при брони: -41,45 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
159,79
Экономия при брони: -6,60 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
247,96
Экономия при брони: -39,77 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
77,40
Экономия при брони: -0,85 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,30
Экономия при брони: -40,30 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,53
Экономия при брони: -7,99 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,50
Экономия при брони: -29,70 грн