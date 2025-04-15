Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 197 аптеках в Запорожье
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,00
Экономия при брони: -15,66 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
245,39
Экономия при брони: -22,88 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,43
Экономия при брони: -9,29 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,33
Экономия при брони: -23,03 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,40
Экономия при брони: -5,20 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,60
Экономия при брони: -42,00 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,66
Экономия при брони: -10,66 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,02
Экономия при брони: -16,02 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
239,10
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
269,30
Экономия при брони: -42,70 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
160,57
Экономия при брони: -5,37 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
252,11
Экономия при брони: -8,43 грн
Мед-сервис
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
261,30
Экономия при брони: -34,70 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,05
Экономия при брони: -10,80 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
256,74
Экономия при брони: -52,85 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,66
Экономия при брони: -12,03 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,64
Экономия при брони: -42,36 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,46
Экономия при брони: -10,01 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
247,42
Экономия при брони: -46,84 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,90
Экономия при брони: -18,90 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,58
Экономия при брони: -10,13 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,83
Экономия при брони: -46,25 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,70
Экономия при брони: -14,80 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
254,52
Экономия при брони: -53,71 грн