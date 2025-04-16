Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 183 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,70
Экономия при брони: -1,80 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
266,10
Экономия при брони: -40,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,74
Экономия при брони: -17,63 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
251,33
Экономия при брони: -47,06 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
159,83
Экономия при брони: -29,83 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
238,34
Экономия при брони: -37,34 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,37
Экономия при брони: -7,81 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
252,12
Экономия при брони: -12,98 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,68
Экономия при брони: -16,37 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
252,46
Экономия при брони: -47,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,18
Экономия при брони: -16,35 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
250,80
Экономия при брони: -33,24 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,00
Экономия при брони: -14,19 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,20
Экономия при брони: -31,64 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,10
Экономия при брони: -1,20 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,10
Экономия при брони: -42,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,90
Экономия при брони: -15,09 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
248,52
Экономия при брони: -30,96 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
80,08
Экономия при брони: -3,79 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,83
Экономия при брони: -32,94 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
257,20
Экономия при брони: -40,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
82,38
Экономия при брони: -6,08 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,21
Экономия при брони: -32,32 грн