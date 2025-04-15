Днепр (адрес не указан)
Доступно в 268 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
165,35
Экономия при брони: -10,41 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
253,99
Экономия при брони: -28,43 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
166,61
Экономия при брони: -11,59 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
254,18
Экономия при брони: -28,62 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
166,57
Экономия при брони: -10,53 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
254,47
Экономия при брони: -16,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,20
Экономия при брони: -2,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,50
Экономия при брони: -40,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
157,10
Экономия при брони: -3,30 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,60
Экономия при брони: -40,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
160,79
Экономия при брони: -10,89 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
248,47
Экономия при брони: -35,18 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
83,07
Экономия при брони: -5,76 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
253,47
Экономия при брони: -32,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,60
Экономия при брони: -2,80 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
266,90
Экономия при брони: -38,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
161,57
Экономия при брони: -7,09 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,50
Экономия при брони: -33,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,48
Экономия при брони: -9,89 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,93
Экономия при брони: -36,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,25
Экономия при брони: -9,09 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
250,59
Экономия при брони: -29,11 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
160,05
Экономия при брони: -8,45 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
247,33
Экономия при брони: -25,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
162,67
Экономия при брони: -11,07 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
257,71
Экономия при брони: -35,65 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,23
Экономия при брони: -10,62 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
245,88
Экономия при брони: -20,38 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA