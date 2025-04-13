Киев
Эффералган (Efferalgan)

Эффералган (Efferalgan)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 909 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
149,00 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
226,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
152,28 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
233,67 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
141,08 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
216,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
148,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
226,00 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
144,68 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
224,73 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
153,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,00
Экономия при брони: -31,70 грн
235,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,80
Экономия при брони: -0,90 грн
153,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,50
Экономия при брони: -33,20 грн
235,30 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
231,10
Экономия при брони: -22,65 грн
208,45 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
147,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
224,50 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
140,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
211,56 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
157,55
Экономия при брони: -18,37 грн
139,18 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
237,89
Экономия при брони: -27,75 грн
210,14 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
159,06
Экономия при брони: -6,78 грн
152,28 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,84
Экономия при брони: -31,00 грн
215,84 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
149,26 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
227,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
144,54 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
230,54 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
138,30 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
240,01
Экономия при брони: -27,99 грн
212,02 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
142,16 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
232,39 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
146,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
196,27 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,65
Экономия при брони: -11,53 грн
152,12 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
257,15
Экономия при брони: -62,33 грн
194,82 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
153,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
271,10
Экономия при брони: -35,80 грн
235,30 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
150,50 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
226,00 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное