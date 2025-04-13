Киев (адрес не указан)
Доступно в 909 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
267,00
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,80
Экономия при брони: -0,90 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,50
Экономия при брони: -33,20 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
231,10
Экономия при брони: -22,65 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
157,55
Экономия при брони: -18,37 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
237,89
Экономия при брони: -27,75 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
159,06
Экономия при брони: -6,78 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,84
Экономия при брони: -31,00 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Фармация
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
240,01
Экономия при брони: -27,99 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
163,65
Экономия при брони: -11,53 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
257,15
Экономия при брони: -62,33 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
271,10
Экономия при брони: -35,80 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA