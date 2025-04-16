Николаев (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
158,97
Экономия при брони: -8,43 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,00
Экономия при брони: -22,39 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,50
Экономия при брони: -1,10 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,34
Экономия при брони: -11,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
258,43
Экономия при брони: -43,33 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,00
Экономия при брони: -1,60 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
266,90
Экономия при брони: -39,90 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,66
Экономия при брони: -11,69 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
249,10
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
166,51
Экономия при брони: -13,54 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
254,04
Экономия при брони: -42,78 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
156,40
Экономия при брони: -3,00 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,10
Экономия при брони: -41,10 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека бам
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
154,70
Экономия при брони: -1,30 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
268,90
Экономия при брони: -41,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
155,80
Экономия при брони: -2,40 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
270,80
Экономия при брони: -43,80 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
165,89
Экономия при брони: -19,47 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
256,28
Экономия при брони: -52,17 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека24
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Эффералган суппозитории ректальные 150 мг блистер №10
UPSA
164,67
Экономия при брони: -11,72 грн
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
258,62
Экономия при брони: -55,90 грн
Фармакопейка
Открыто
Закроется через 48 мин
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Эффералган раствор оральный 3 % флакон 90 мл №1
UPSA
246,09
Экономия при брони: -43,37 грн