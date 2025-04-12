Перорально

Таблетки глотают не разжевывая, запивая водой, во время или после еды. Лечение длится на протяжении 7 дней. При необходимости и учитывая тип инфекции продолжительность лечения может быть увеличена, в зависимости от показаний.

Профилактика анаэробных инфекций (особенно при оперативных вмешательствах на органах ЖКТ и при гинекологических операциях)

Лечение обычно начинают с в/в введения. При первой возможности следует перейти на лечение в таблетированной форме.

Доза для взрослых составляет 400 мг через каждые 8 ч.

Лечение анаэробных инфекций

Доза для взрослых составляет 800 мг через каждые 8 ч.

Протозойные и другие инфекции



Нозологическая форма Продолжительность

лечения Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет Дети в возрасте 7–10 лет Дети в возрасте

3–7 лет Дети

в возрасте 1 года–3 лет Урогенитальный трихомониаз (для предупреждения реинфекции необходимо провести лечение партнера) 7 дней 200 мг 3 раза в сутки или 400 мг 2 раза в сутки 100 мг 3 раза в сутки 100 мг 2 раза в сутки 50 мг 3 раза в сутки 2 дня 800 мг утром и 1200 мг вечером – – – 1 день 2 г однократно – – – Неспецифический вагинит 7 дней 400 мг 2 раза в сутки – – – 1 день 2 г однократно – – –



Амебиаз



Нозологическая форма Продолжительность

лечения Взрослые и дети возрасте старше 10 лет Дети

в возрасте 7–10 лет Дети

в возрасте 3–7 лет Дети

в возрасте 1 года– 3 лет Инвазивные кишечные заболевания, вызванные чувствительными к метронидазолу микроорганизмами 5 дней 800 мг 3 раза в сутки 400 мг 3 раза в сутки 200 мг 3 раза в сутки 200 мг 3 раза сутки Кишечные заболевания, вызванные чувствительными к метронидазолу микроорганизмами; хронические амебные гепатиты 5–10 дней 400 мг 3 раза в сутки 200 мг 3 раза в сутки 100 мг

4 раза в сутки 100 мг 3 раза в сутки Амебный абсцесс печени и другие формы внекишечного амебиаза 5 дней 400 мг 3 раза в сутки 200 мг 3 раза в сутки 100 мг

4 раза в сутки 100 мг 3 раза в сутки Бессимптомный амебиаз 5–10 дней 400–800 мг 3 раза в сутки 200–400 мг 3 раза в сутки 100–200 мг 4 раза в сутки 100–200 мг 3 раза в сутки Лямблиоз 3 дня 2 г/сут 1 г/сут 600–800 мг/сут 500 мг/сут Острый язвенный гингивит 3 дня 200 мг 3 раза в сутки 100 мг 3 раза в сутки 100 мг 2 раза в сутки 50 мг 3 раза в сутки Острые дентальные инфекции 3–7 дней 200 мг 3 раза в сутки - - - Язвы нижних конечностей и пролежни 7 дней 400 мг 3 раза в сутки - - -