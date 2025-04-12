Эфлоран (Efloran)
Эфлоран инструкция по применению
Состав
Метронидазол - 400 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Метронидазол — синтетическое противобактериальное и антипротозойное средство группы нитроимидазолов. Эфлоран активен в отношении Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica и Giardia lamblia, а также анаэробных грамотрицательных и грамположительных бактерий (разные виды Clostridium, Eubacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus и другие анаэробные бактерии, чувствительные к метронидазолу).
Метронидазол проникает в бактериальную клетку, его нитрогруппа восстанавливается до гидроксиламина и взаимодействует с ДНК микробной клетки, что приводит к угнетению или гибели ДНК микроорганизма.
Фармакокинетика. Максимальная концентрация в плазме крови почти одинакова после в/в введения или перорального приема; биодоступность составляет 90–100%. Через 4–6 ч концентрация метронидазола в тканях и биологических жидкостях организма достигает 80–90% его концентрации в плазме крови. С белками плазмы крови связывается незначительная часть метронидазола — не более 20%. T½ активного вещества составляет 8 ч. Хорошо проникает во все ткани, органы и биологические жидкости организма.
Метронидазол превращается в печени в окисные метаболиты, которые в основном выводятся с мочой в виде глюкуронидов.
Пресистемный метаболизм активного вещества незначительный. Метаболизм замедлен у пациентов с заболеваниями печени. У пациентов с почечной недостаточностью метаболиты могут накапливаться.
Неметаболизированный метронидазол выводится преимущественно с мочой. От 6 до 15% введенной дозы выводится с калом. Метронидазол и его метаболиты быстро удаляются при гемодиализе.
Показания Эфлоран
• лечение и профилактика бактериальных инфекций, вызванных чувствительными микроорганизмами (различные виды Bacteroides spp., Fusobacteria spp., Clostridium spp., Eubacterium spp., Gardnerella vaginalis, а также анаэробные кокки, Trichomonas, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli);
• профилактика послеоперационных анаэробных инфекций, вызванных различными видами Bacteroides spp. и Streptococci;
• лечение септицемии, бактериемии, перитонита, абсцесса головного мозга, некротической пневмонии, остеомиелита, послеродового сепсиса, абсцесса малого таза и послеоперационной раневой инфекции;
• урогенитальный трихомониаз у женщин (трихомонадный вагинит) и мужчин;
• неспецифические вагиниты;
• все формы амебиаза;
• лямблиоз;
• язвы нижних конечностей и пролежни, вызванные анаэробными микроорганизмами;
• острые дентальные инфекции (острый перикоронит, острая апикальная инфекция).
Применение Эфлоран
Перорально
Таблетки глотают не разжевывая, запивая водой, во время или после еды. Лечение длится на протяжении 7 дней. При необходимости и учитывая тип инфекции продолжительность лечения может быть увеличена, в зависимости от показаний.
Профилактика анаэробных инфекций (особенно при оперативных вмешательствах на органах ЖКТ и при гинекологических операциях)
Лечение обычно начинают с в/в введения. При первой возможности следует перейти на лечение в таблетированной форме.
Доза для взрослых составляет 400 мг через каждые 8 ч.
Лечение анаэробных инфекций
Доза для взрослых составляет 800 мг через каждые 8 ч.
Протозойные и другие инфекции
|Нозологическая форма
|Продолжительность
лечения
|Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет
|Дети в возрасте 7–10 лет
|Дети в возрасте
3–7 лет
|Дети
в возрасте 1 года–3 лет
|Урогенитальный трихомониаз (для предупреждения реинфекции необходимо провести лечение партнера)
|7 дней
|200 мг 3 раза в сутки или 400 мг 2 раза в сутки
|100 мг 3 раза в сутки
|100 мг 2 раза в сутки
|50 мг 3 раза в сутки
|2 дня
|800 мг утром и 1200 мг вечером
|–
|–
|–
|1 день
|2 г однократно
|–
|–
|–
|Неспецифический вагинит
|7 дней
|400 мг 2 раза в сутки
|–
|–
|–
|1 день
|2 г однократно
|–
|–
|–
Амебиаз
|Нозологическая форма
|Продолжительность
лечения
|Взрослые и дети возрасте старше 10 лет
|Дети
в возрасте 7–10 лет
|Дети
в возрасте 3–7 лет
|Дети
в возрасте 1 года– 3 лет
|Инвазивные кишечные заболевания, вызванные чувствительными к метронидазолу микроорганизмами
|5 дней
|800 мг 3 раза в сутки
|400 мг 3 раза в сутки
|200 мг 3 раза в сутки
|200 мг 3 раза сутки
|Кишечные заболевания, вызванные чувствительными к метронидазолу микроорганизмами; хронические амебные гепатиты
|5–10 дней
|400 мг 3 раза в сутки
|200 мг 3 раза в сутки
|100 мг
4 раза в сутки
|100 мг 3 раза в сутки
|Амебный абсцесс печени и другие формы внекишечного амебиаза
|5 дней
|400 мг 3 раза в сутки
|200 мг 3 раза в сутки
|100 мг
4 раза в сутки
|100 мг 3 раза в сутки
|Бессимптомный амебиаз
|5–10 дней
|400–800 мг 3 раза в сутки
|200–400 мг 3 раза в сутки
|100–200 мг 4 раза в сутки
|100–200 мг 3 раза в сутки
|Лямблиоз
|3 дня
|2 г/сут
|1 г/сут
|600–800 мг/сут
|500 мг/сут
|Острый язвенный гингивит
|3 дня
|200 мг 3 раза в сутки
|100 мг 3 раза в сутки
|100 мг 2 раза в сутки
|50 мг 3 раза в сутки
|Острые дентальные инфекции
|3–7 дней
|200 мг 3 раза в сутки
|-
|-
|-
|Язвы нижних конечностей и пролежни
|7 дней
|400 мг 3 раза в сутки
|-
|-
|-
У детей применяют препарат в пропорционально более низких дозах в жидких лекарственных формах.
Пациенты пожилого возраста. У пациентов пожилого возраста фармакокинетика метронидазола может изменяться, поэтому может понадобиться контроль уровня метронидазола в плазме крови.
Парентерально
Перед применением необходимо сделать кожные пробы на переносимость препарата.
Терапию обычно начинают с медленного в/в введения (средняя скорость инфузии — 5 мл/мин). При первой возможности следует перейти на лечение таблетками.
Профилактика послеоперационных анаэробных инфекций: абдоминальных (особенно толстого кишечника) и гинекологических
Доза для взрослых составляет 500 мг через каждые 8 ч в/в медленно. При первой возможности необходимо перейти на лечение таблетками — 200 или 400 мг через каждые 8 ч. В случае необходимости и с учетом типа инфекции лечение может быть продолжительнее, в зависимости от показаний.
Доза для детей в возрасте младше 12 лет составляет 7,5 мг/кг массы тела (1,5 мл/кг) через каждые 8 ч в/в медленно.
При развитии послеоперационной инфекции терапию необходимо продолжать не менее 7 дней.
Лечение анаэробных инфекций
Доза для взрослых составляет 500 мг через каждые 8 ч в/в медленно.
Для детей в возрасте младше 12 лет доза составляет 7,5 мг/кг массы тела путем медленной в/в инфузии по такой же схеме, как и для взрослых. Лечение длится на протяжении 7 дней.
Противопоказания
• повышенная чувствительность к метронидазолу или другим препаратам с подобной химической структурой (нитроимидазол), а также к другим компонентам препарата;
• I триместр беременности — для препарата в форме таблеток;
• период беременности — для препарата в форме р-ра для инфузий;
• период кормления грудью.
Побочные эффекты
побочные эффекты, которые могут возникать при применении препарата, классифицированы в следующие группы согласно частоте их возникновения: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100, <1/10); нечасто (≥1/1000, <1/100); редко (≥1/10 000, <1/1 000); очень редко (1<10 000); неизвестно (не может быть оценена по имеющимся данным).
В каждой такой группе побочные эффекты представлены в порядке снижения тяжести.
Со стороны системы крови: редко — агранулоцитоз, нейтропения, тромбоцитопения, панцитопения; неизвестно — лейкопения.
Со стороны иммунной системы: редко — анафилаксия; неизвестно — ангионевротический отек, крапивница.
Инфекции и инвазии: нечасто — кандидоз слизистой оболочки ротовой полости или влагалища.
Со стороны обмена веществ: неизвестно — анорексия.
Психические расстройства: очень редко — психические нарушения, включая галлюцинации.
Со стороны нервной системы: нечасто — обратимая энцефалопатия (спутанность сознания, лихорадка, головная боль, галлюцинации, паралич, фотосенсибилизация, нарушение зрения и двигательные нарушения, ригидность затылочных мышц) и подострый мозговой синдром (атаксия, дизартрия, нистагм, тремор); головная боль, головокружение, сонливость, судороги; неизвестно — периферическая нейропатия, транзиторные эпилептические приступы.
Если возникают побочные явления со стороны ЦНС, например судороги, нарушение ориентации, возбуждение, атаксия и др., применение препарата немедленно прекращают. В большинстве случаев нарушения со стороны нервной системы исчезают после прекращения применения препарата.
Со стороны органа зрения: очень редко — диплопия, миопия.
Со стороны ЖКТ: неизвестно — нарушение вкуса, мукозит слизистой оболочки ротовой полости, обложенность языка, тошнота, рвота, желудочно-кишечные нарушения.
Со стороны печени: очень редко — нарушение функциональных проб печени, холестатический гепатит, желтуха и обратимый панкреатит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: очень редко — сыпь, пустулезная сыпь, крапивница; неизвестно — мультиформная эритема.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: очень редко — миалгия, артралгия.
Со стороны мочевыделительной системы: редко — окрашивание мочи в темный или красно-коричневый цвет.
В месте введения: тромбофлебит.
При возникновении тяжелых побочных эффектов лечение препаратом следует прекратить.
Особые указания
при выраженном нарушении функции печени и почечной недостаточности препарат назначают с осторожностью, поскольку ввиду замедленного метаболизма препарата может повышаться концентрация метронидазола и его метаболитов в плазме крови.
Метронидазол следует с осторожностью применять у пациентов с заболеваниями костного мозга или ЦНС, а также у лиц пожилого возраста.
Пациентам с порфирией не рекомендуют применение метронидазола.
Метронидазол неэффективен в отношении аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов.
После лечения Trichomonas vaginalis вероятность возникновения гонококковой инфекции остается.
Метронидазол и его метаболиты выводятся при гемодиализе на протяжении 8 ч. Поэтому метронидазол принимают после гемодиализа.
Для пациентов с почечной недостаточностью, находящихся на фракционном перитонеальном диализе или непрерывном амбулаторном перитонельном диализе, корригирование дозы не требуется.
Поскольку метронидазол в основном метаболизируется в печени, клиренс метронидазола может снижаться у пациентов с нарушением фунции печени. Значительная кумуляция метронидазола может наблюдаться у пациентов с печеночной энцефалопатией. Вследствие повышения концентрации метронидазола в плазме крови могут усиливаться симптомы энцефалопатии. При необходимости суточная доза может быть снижена до 1/3 и применяться 1 раз в сутки.
Метронидазол влияет на определение уровня глутамат-оксалоацетат-аминотрансферазы и глутамат-пируват-аминотрансферазы в плазме крови, что может приводить к ложноотрицательному результату.
При продолжительном применении метронидазола (>10 дней) необходим регулярный контроль функции печени и лабораторный контроль гемограммы.
На протяжении курса лечения метронидазолом и не менее 3 дней после его окончания пациенты не должны употреблять спиртных напитков из-за вероятности появления дисульфирамоподобного синдрома (головокружение, рвота).
Поскольку в литературе есть сообщения относительно карциногенности метронидазола, продолжительное применение препарата не рекомендуют.
Особые предупреждения относительно неактивных компонентов препарата
Препарат в форме таблеток содержит лактозу. Пациенты с наследственной непереносимостью лактозы, с галактоземией или синдромом глюкоза-галактозной мальабсорбции не должны принимать эту форму препарата. Препарат в форме инфузионного р-ра содержит 276,61 мг натрия, что следует учитывать у пациентов, придерживающихся диеты с контролируемым содержанием натрия.
Дети. Препарат в форме таблеток не рекомендуют применять у детей. Дозы препарата в форме инфузионного р-ра для детей в возрасте старше 12 лет рассчитываются в соответствии с массой тела.
Период беременности и кормления грудью. Препарат в форме таблеток противопоказан в I триместр беременности, во II и III триместр беременности назначается только короткими курсами и в том случае, если ожидаемый терапевтический эффект для будущей матери превышает потенциальный риск для плода. Препарат в форме инфузионного р-ра противопоказан в период беременности.
Поскольку метронидазол проникает в грудное молоко, во время терапии препаратом кормление грудью следует прекратить.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Во время лечения метронидазолом необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и работе с другими механизмами. Во время применения метронидазола могут возникать судороги, нарушение ориентации, головокружение. Врач должен обратить на это внимание пациента, если тот управляет транспортом или работает с другими механизмами во время лечения метронидазолом.
Взаимодействия
метронидазол усиливает действие варфарина и других антикоагулянтов кумаринового ряда, поэтому в случае их одновременного применения дозу этих препаратов необходимо снизить. Следует контролировать протромбиновое время. Метронидазол не взаимодействует с гепарином.
Фенитоин и барбитураты снижают эффективность метронидазола, тогда как эффект самих фенитоина и барбитуратов может повышаться.
При сочетанном приеме метронидазола и препаратов лития нейротоксичность последних повышается. Необходимо контролировать концентрации лития, креатинина и электролитов в плазме крови при одновременном применении препаратов лития и метронидазола.
Циметидин увеличивает T½ метронидазола.
Метронидазол повышает уровень циклоспорина в плазме крови. При сочетанном применении препаратов необходимо контролировать концентрацию циклоспорина и креатинина.
Метронидазол снижает клиренс флуороурацила, что способствует повышению токсичности последнего.
Метронидазол повышает уровень бусульфана в плазме крови, что может привести к выраженному токсическому действию бусульфана.
Сочетанное применение метронидазола и дисульфирама запрещено ввиду возможности развития острых психозов. После завершения лечения дисульфирамом нельзя принимать метронидазол на протяжении 2 нед.
Несовместимость. Инфузионный р-р метронидазола не вводить с другими р-рами для инфузий. Не смешивать с другими препаратами.
Передозировка
Симптомы: тошнота, рвота и головокружение, в более тяжелых случаях — атаксия, парестезия и судороги. Лечение симптоматическое. Специфического антидота нет. Метронидазол и его метаболиты быстро выводятся при гемодиализе.
Условия хранения
в защищенном от света месте (для инфузионного р-ра) при температуре до 25 °С.