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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Кривой Рог
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Марганец, ул. Независимости, 29
98.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
184.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
210,26
Экономия при брони:
-9,37 грн
200,89
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
291.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
113,53
Экономия при брони:
-8,43 грн
105,10
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
426.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
499.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
521.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
554.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
622.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,22
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
649.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
657.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,73
Экономия при брони:
-0,58 грн
108,15
грн
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Арника
Открыто
Закроется в 19:30
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
657.3 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,26
Экономия при брони:
-0,81 грн
108,45
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
660.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
661.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,02
Экономия при брони:
-6,91 грн
158,11
грн
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А плюс
Открыто
Закроется в 20:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
677.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
686.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,73
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
690.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
98,42
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
690.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,29
Экономия при брони:
-0,37 грн
91,92
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Коссака, 5
716.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
94,84
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
719.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
85,96
Экономия при брони:
-3,19 грн
82,77
грн
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