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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Одесса
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
226.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
112,84
Экономия при брони:
-7,56 грн
105,28
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
318.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
210,86
Экономия при брони:
-9,97 грн
200,89
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Марганец, ул. Независимости, 29
326.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
409.6 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
428.6 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
428.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
481.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,38
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
517.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,14
Экономия при брони:
-1,35 грн
107,79
грн
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Арника
Открыто
Закроется в 19:30
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
517.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,78
Экономия при брони:
-0,08 грн
108,70
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
521.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
546.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
558.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 17:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
559.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
98,26
Экономия при брони:
-1,39 грн
96,87
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 17:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
559.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,66
Экономия при брони:
-0,57 грн
91,09
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тячев, ул. Независимости, 3
563.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
574.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,32
Экономия при брони:
-1,31 грн
90,01
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Коссака, 5
595.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
94,44
Экономия при брони:
-0,47 грн
93,97
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сельцо, ул. Центральная, 65-В
612.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
615.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,38
Экономия при брони:
-7,27 грн
158,11
грн
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