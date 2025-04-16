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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Николаев
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Подорожник
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Закроется через 49 мин
Марганец, ул. Независимости, 29
216.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
110,09
Экономия при брони:
-5,36 грн
104,73
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 49 мин
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
255.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,03
Экономия при брони:
-10,14 грн
200,89
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
463.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
473.0 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
477.0 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
509.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 49 мин
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
548.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,36
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
584.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 34 мин
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
584.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,36
грн
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Арника
Открыто
Закроется через 19 мин
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
585.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,22
Экономия при брони:
-0,15 грн
109,07
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
603.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
623.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
98,43
Экономия при брони:
-0,85 грн
97,58
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
624.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,75
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется через 19 мин
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
631.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
90,19
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 49 мин
Тячев, ул. Независимости, 3
643.3 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
644.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,40
Экономия при брони:
-7,29 грн
158,11
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Коссака, 5
655.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
95,09
Экономия при брони:
-0,43 грн
94,66
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
686.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
86,78
Экономия при брони:
-3,99 грн
82,79
грн
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