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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Киев
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Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
128.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
166.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
214,92
Экономия при брони:
-14,03 грн
200,89
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 25
189.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
243.3 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
113,82
Экономия при брони:
-8,60 грн
105,22
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
277.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 18:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
317.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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А плюс
Открыто
Закроется в 19:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
341.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
365.6 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
166,16
Экономия при брони:
-8,05 грн
158,11
грн
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Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
410.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Марганец, ул. Независимости, 29
432.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
442.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
444.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
88,69
Экономия при брони:
-5,91 грн
82,78
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
450.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
451.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 17:00
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
459.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,26
Экономия при брони:
-0,57 грн
90,69
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
474.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,20
Экономия при брони:
-0,06 грн
109,14
грн
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Арника
Открыто
Закроется в 17:00
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
474.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,66
Экономия при брони:
-0,90 грн
108,76
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 17:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
487.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
98,20
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 17:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
488.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,64
Экономия при брони:
-0,76 грн
90,88
грн
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Здорова родина
Открыто
Закроется в 18:00
Стрый, ул. Коссака, 5
495.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
95,39
грн
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