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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Винница
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
111.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
110,09
Экономия при брони:
-4,95 грн
105,14
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
140.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 113
215.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
246.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,03
Экономия при брони:
-10,14 грн
200,89
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
265.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,71
Экономия при брони:
-1,01 грн
90,70
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
277.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
280.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
280.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,40
Экономия при брони:
-7,29 грн
158,11
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
294.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,50
Экономия при брони:
-1,34 грн
107,16
грн
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Арника
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
294.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,64
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
303.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
90,79
Экономия при брони:
-0,82 грн
89,97
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
317.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
97,60
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
318.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,62
Экономия при брони:
-1,11 грн
90,51
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
320.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
177,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
331.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
86,78
Экономия при брони:
-3,93 грн
82,85
грн
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А плюс
Закрыто
Открывается в 08:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
331.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
336.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
93,55
Экономия при брони:
-0,01 грн
93,54
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 3
386.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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