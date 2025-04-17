Киев
Эфлоран (Efloran)

Эфлоран (Efloran)

Винница (адрес не указан)
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В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
111.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
122.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
110,09
Экономия при брони: -4,95 грн
105,14 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
140.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 113
215.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони: -0,04 грн
127,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
246.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,03
Экономия при брони: -10,14 грн
200,89 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
265.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,71
Экономия при брони: -1,01 грн
90,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
277.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
280.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
280.7 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,40
Экономия при брони: -7,29 грн
158,11 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
294.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,50
Экономия при брони: -1,34 грн
107,16 грн
Арника
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
294.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,64 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
303.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
90,79
Экономия при брони: -0,82 грн
89,97 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
317.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
97,60 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
318.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,62
Экономия при брони: -1,11 грн
90,51 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
320.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
177,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
331.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
86,78
Экономия при брони: -3,93 грн
82,85 грн
А плюс
Закрыто
Открывается в 08:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
331.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
336.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
93,55
Экономия при брони: -0,01 грн
93,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тячев, ул. Независимости, 3
386.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00 грн
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