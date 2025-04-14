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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Харьков
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
285.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
325.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
214,92
Экономия при брони:
-14,03 грн
200,89
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
386.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
177,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
457.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
521.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
113,82
Экономия при брони:
-8,54 грн
105,28
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
668.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
703.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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А плюс
Закрыто
Открывается в 08:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
737.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 113
772.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
775.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
166,16
Экономия при брони:
-8,05 грн
158,11
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
829.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,12
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
839.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
841.6 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
854.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
88,69
Экономия при брони:
-5,91 грн
82,78
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
859.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,33
Экономия при брони:
-0,96 грн
107,37
грн
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Арника
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
859.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,41
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
860.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
90,27
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
880.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
98,05
Экономия при брони:
-0,04 грн
98,01
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
881.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,02
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
894.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
94,47
грн
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