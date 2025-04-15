Киев
Эфлоран (Efloran)

Эфлоран (Efloran)

Львов (адрес не указан)
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В городах рядом
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
53.2 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,31 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
64.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
85,96
Экономия при брони: -3,11 грн
82,85 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Коссака, 5
64.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
94,27
Экономия при брони: -0,60 грн
93,67 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
79.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
100.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
97,21
Экономия при брони: -0,11 грн
97,10 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
100.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,65
Экономия при брони: -1,08 грн
90,57 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
115.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49 грн
Арника
Открыто
Закроется в 19:30
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
139.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,94
Экономия при брони: -1,75 грн
108,19 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
140.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,19 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Луцк, просп. Соборности, 26
140.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,02
Экономия при брони: -6,91 грн
158,11 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
163.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,99 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сельцо, ул. Центральная, 65-В
187.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
198.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Тячев, ул. Независимости, 3
205.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
218.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44 грн
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Черновцы, ул. Главная, 113
222.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони: -0,04 грн
127,50 грн
А плюс
Открыто
Закроется в 20:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
264.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
432.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
113,53
Экономия при брони: -8,34 грн
105,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
465.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 90
544.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
184,60 грн
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