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Эфлоран (Efloran)
Эфлоран (Efloran)
Днепр
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Независимости, 29
93.3 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
240.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
210,86
Экономия при брони:
-9,97 грн
200,89
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
350.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
118,00
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
401.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
112,84
Экономия при брони:
-8,36 грн
104,48
грн
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Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 90
427.0 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
177,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
592.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
168,44
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
619.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,50
грн
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Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 113
666.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони:
-0,04 грн
127,50
грн
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А плюс
Закрыто
Открывается в 08:00
Заречное, ул. Фестивальная, 8
730.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,00
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
730.9 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,09
грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 26
736.6 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
165,38
Экономия при брони:
-7,27 грн
158,11
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
753.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
189,49
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
760.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
89,31
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
764.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
107,80
Экономия при брони:
-0,07 грн
107,73
грн
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Арника
Закрыто
Открывается в 07:45
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
764.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,86
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
784.3 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,34
Экономия при брони:
-1,03 грн
90,31
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
794.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
97,39
Экономия при брони:
-0,51 грн
96,88
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
794.5 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,24
Экономия при брони:
-0,43 грн
90,81
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
803.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
86,86
Экономия при брони:
-4,03 грн
82,83
грн
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Стрый, ул. Коссака, 5
816.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
93,93
Экономия при брони:
-0,36 грн
93,57
грн
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