Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
В городах рядом
Аптека копейка
Смела, бульв. Графа Бобринского Алексея, 4-А
255.1 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
211,03
Экономия при брони: -10,14 грн
Подорожник
Умань, ул. Тищика, 25
313.9 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
А плюс
Заречное, ул. Фестивальная, 8
357.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Бершадь, ул. Мудрого Ярослава, 3
370.8 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
113,91
Экономия при брони: -8,78 грн
Бажаемо здоровья
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 35
381.2 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Луцк, просп. Соборности, 26
421.4 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
166,26
Экономия при брони: -8,15 грн
Подорожник
Городок, ул. Грушевского Михаила, 88-А
423.5 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Марганец, ул. Независимости, 29
491.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Шептицкий, ул. Шептицкого, 1
508.4 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
85,85
Экономия при брони: -3,02 грн
Аптека
Черновцы, ул. Главная, 113
523.8 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
127,54
Экономия при брони: -0,04 грн
Бажаемо здоровья
Бурштын, ул. Сечевых Стрельцов, 21
534.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Здорова родина
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
546.1 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
91,55
Экономия при брони: -0,27 грн
Бажаемо здоровья
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
549.3 км
Эфлоран раствор для инфузий 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
KRKA d.d. Novo Mesto
Здорова родина
Коломыя, просп. Грушевского Михаила, 13/1
555.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
92,42
Экономия при брони: -0,48 грн
Арника
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 16
575.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
109,99
Экономия при брони: -1,17 грн
Здорова родина
Надворная, пл. Шевченко Тараса, 1-А
575.6 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
108,67
Экономия при брони: -1,32 грн
Здорова родина
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
581.3 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Здорова родина
Стрый, ул. Коссака, 5
581.7 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto
Здорова родина
Рожнятов, ул. Мира, 2-В
582.0 км
Эфлоран таблетки 400 мг флакон №10
KRKA d.d. Novo Mesto