В отношении Актовегина существует множество разнообразных мнений. В одних странах он не зарегистрирован как лекарственное средство, в других ― входит в топ-10 наиболее часто продаваемых препаратов (Stelmakh A., 2016). Однако научные доказательства его действия и эмпирический опыт практикующих врачей обеспечивают препарату стабильную популярность. Тем более что широкий спектр неспецифических терапевтических эффектов является залогом эффективности его действия при весьма разнообразных заболеваниях и патологических процессах.

Механизм действия и терапевтические эффекты Актовегина

Актовегин представляет собой депротеинизированный гемодериват из крови телят в виде Актовегина концентрата. Благодаря технологической ультрафильтрации из препарата устраняют антигенные и пирогенные компоненты (Guekht A., 2017). В результате он содержит более 200 биоактивных компонентов, молекулярная масса которых не превышает 5 кДА и оказывает широкий спектр плейотропных эффектов. Актовегин ― это препарат биологического происхождения с 60-летней историей применения в лечении спортивных травм (Brock J., 2018) и соматических заболеваний, однако в результате анализа научной литературы было установлено, что он обладает антиоксидантными и антиапоптотическими свойствами, а также способностью регулировать макрофагальный ответ, который является одним из центральных звеньев восстановления тканей. С 1970-х годов было налажено производство Актовегина в Германии, а в 1995 г. производственные мощности были перенесены в Австрию. Актовегин является зарегистрированным лекарственным средством и разрешен для применения в Австрии, РФ, странах СНГ, европейских и азиатских странах (Guekht A., 2017).

Комплексное действие Актовегина реализуется за счет 3 его основных эффектов ― метаболического, нейропротекторного и микроциркуляторного. В составе содержатся инозитолфосфат-олигосахариды (инструкция МЗ Украины), которые отвечают за инсулиноподобный эффект (Шабунин А.В., 2019) ― улучшение поглощения глюкозы и стимуляцию энергетического метаболизма.

Актовегин способствует повышению дыхательной емкости митохондрий. В результате исследований было установлено, что препарат стимулирует процессы окислительного фосфорилирования в скелетных мышцах, что обеспечивает его значительный эргогенный эффект (Sondergard S.D., 2016). В результате исследований in vivo было зафиксировано (Reich F.X., 2017), что под влиянием Актовегина в культуре миобластов увеличивается средняя площадь тубулярных структур, повышается способность миобластов к сцеплению в единую структуру.

Нейротропная активность препарата была установлена в плацебо-контролируемом исследовании ЭЭГ у пациентов старшего возраста (в среднем 65 лет) (Saletu B., 1984). Нейротропные (как и в целом цитопротекторные) эффекты Актовегина включают (Guekht A., 2017):

улучшение процессов захвата и утилизации кислорода;

улучшение окислительного метаболизма глюкозы и других источников энергии (АТФ, креатинфосфат, лактат);

снижение уровня каспазы-3, что тормозит процессы Аβ25-35-индуцированного апоптоза нейронов.

В целом препарат способствует улучшению метаболизма в структурах коры головного мозга и гиппокампа в условиях ишемии с последующей рециркуляцией (Hoyer S., 1989). Положительное действие Актовегина на когнитивные функции можно выявить как методом анкетирования, так и инструментально: электромагнитная томография позволяет зафиксировать повышение амплитуды сигналов в теменной и снижение в лобной и височной долях под влиянием препарата (Anderer P., 1998).

Кроме того, Актовегин характеризуется мембраностабилизирующими свойствами (Abdusalamov A.B., 1994). Это обеспечивает большую устойчивость тканей к воздействию свободных радикалов, которые могут быть следствием внешних воздействий или генерироваться фагоцитами крови (Astashkin E.I., 2014).

Актовегин оказывает положительное действие на микроциркуляцию. Стимуляция активности эндотелиальной оксидсинтазы способствует снижению тонуса прекапилляров, что обеспечивает ускорение капиллярного кровотока и уменьшение количества открытых артериовенозных шунтов (инструкция МЗ Украины).

Благодаря таким свойствам Актовегин применяется при широком спектре заболеваний, включая нарушения периферического и мозгового кровообращения, ожоги, нарушение процессов заживления ран, диабетическую полинейропатию и радиационное поражение тканей (Machiao F., 2012).

Показания к применению Актовегина

Актовегин применяется (инструкция МЗ Украины):

в неврологической практике. Он разрешен для лечения цереброваскулярной патологии, в том числе сосудистой деменции и постинсультных когнитивных расстройств;

в ангиологии: острые и хронические нарушения артериального кровообращения, их последствия; осложненные нарушения венозного кровообращения, в частности трофические язвы венозного генеза;

в диабетологии ― для коррекции диабетической ангиопатии.

Клинический опыт применения Актовегина

По результатам 12-месячного мультицентрового двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования установлено, что Актовегин оказывает положительное влияние на восстановление постинсультных когнитивных расстройств (Guekht A., 2017). Интересно, что Актовегин способен потенцировать действие антидепрессантов ― при их комбинации отмечается более ранний и выраженный регресс тревожности и депрессивных симптомов (Safarova T.P., 2018).

Актовегин широко применяется в неврологической практике. В частности, установлена его эффективность в терапии хронической цереброваскулярной патологии ― после курса терапии у 81% пациентов отмечается положительная динамика как по субъективным симптомам, так и по соматическому статусу (Tanashyan M.M., 2018). Актовегин оказывает действие на ментальные процессы (торможение развития брадифрении), расстройства памяти, астенические и депрессивные симптомы (Mikhailova N.M., 2013). Кроме того, у таких пациентов препарат снижает риск развития инсульта в ближайшие 10 лет (Jakupov E.Z., 2015). Также он может назначаться в комплексной терапии ишемического инсульта в острый период ― в результате такого лечения наблюдается улучшение как общемозговой, так и фокальной неврологической симптоматики (Derev`yankin E.A., 2008), в частности регресс постинсультных когнитивных расстройств (Guekht A., 2013).

Нейропротекторные эффекты Актовегина применяются и в ангиохирургии. Препарат улучшает прогноз такой операции, как каротидная эндартерэктомия ― операция не только предусматривает длительное пережатие магистрального сосуда, но и чревата заносом эмболов в мелкие ветви мозговых артерий с развитием ишемического инсульта (Kuznetsov M.P., 2016).

Актовегин находит применение и в спортивной медицине: была доказана его эффективность как средства неоперативного лечения повреждений мышц. Под влиянием препарата стимулируется активность миобластов (Hotfiel T., 2018). Доказано, что при применении Актовегина спортсмены восстанавливаются и могут вернуться к тренировкам в среднем на 8 дней раньше, чем если бы для их лечения применялась только физиотерапия (Lee P., 2011). Однако профессиональным спортсменам необходимо помнить, что в/в применение препарата может быть расценено как использование допинга ― из-за его эргогенных свойств.

Актовегин оказывает хороший терапевтический эффект в лечении критической ишемии нижних конечностей ― патологического процесса, который на сегодня является значительной проблемой из-за большого количества постампутационных осложнений. Согласно данным исследования (Fomin A.A., 2015) после 15 дней комплексной терапии с включением Актовегина перфузия кожи повышается на 35%, а активация микроциркуляции способствует повышению тканевой оксигенации на 12,8%. В результате исследований на крысах (Orlova A.Iu., 2017) было установлено, что Актовегин способствует росту сети новых капилляров в ишемизированных мышцах, повышению плотности капиллярной сети и уменьшению количества действующих артериовенозных шунтов. В результате ограничивается зона тканевого некроза. При лечении хронической ишемии нижних конечностей и синдроме диабетической стопы препарат может применяться как для консервативной терапии, так и в комплексе с хирургическими вмешательствами (реконструктивные операции, ангиопластика, стентирование сосудов нижних конечностей и т.д.) (Dibrov M.D., 2014).

Применение Актовегина связывают с клинически значимым лечебным эффектом при симптоматической диабетической сенсомоторной полинейропатии (Ziegler D., 2017). В мультицентровых исследованиях установлено (Ziegler D., 2009), что длительное применение Актовегина способствует улучшению проявлений нейропатических симптомов, сенсорной функции, что способствует повышению качества жизни у больных с сахарным диабетом 2-го типа. В целом препарат можно применять даже в экстренной диабетологии ― его нейропротекторные свойства позволяют мобилизовать компенсаторно-адаптивные реакции и минимизировать последствия кетоацидотических кризов при сахарном диабете 1-го типа (Kligunenko E.N., 2011).

Мембраностабилизация обусловливает включение препарата в схемы лечения БА: поскольку компоненты стандартной терапии не способны корректировать ни интенсификацию процессов перекисного окисления липидов, ни слабость антиоксидантной системы, Актовегин обеспечивает скорейшее восстановление бронхиальной системы и таким образом способствует ремиссии (Abdusalamov A.B., 1994).

Актовегин в сочетании с другими неспецифическими методами стимуляции (в/в лазерное облучение крови) зарекомендовал себя как препарат для терапии бессимптомных гастродуоденальных язв (Vakhrushev Ia.M., 2003), особенно у пациентов со множественной сопутствующей патологией ― ИБС и сахарным диабетом (Smolianinov A.B., 2000).

В эксперименте на крысах было продемонстрировано (Wang X.W., 2009), что Актовегин ускоряет восстановление слизистой оболочки тонкой кишки при радиационных энтеритах. Такой радиопротекторный эффект используется в онкологии ― препарат применяют для профилактики и лечения химио-радио-индуцированного мукозита полости рта, возникающего вследствие терапии назофарингеальной карциномы (Wu S.X., 2010).

Способность Актовегина оптимизировать процессы заживления ран применяется и в пластической хирургии ― установлено, что при применении этого препарата в комплексе предоперационной подготовки улучшает результаты поверхностного и SMAS-лифтинга тканей лица: обеспечивает формирование мягкого рубца, снижает риск развития послеоперационных трофических осложнений (Manturova N.E., 2018).

Нейропротекторные и микроциркуляторные свойства Актовегина находят применение в офтальмологии ― существует информация о применении препарата для лечения гипертонической ангиоретинопатии (Trofimova S.V., 2008).

В литературе также описывается (Bias K., 1980) опыт лечения акне с применением Актовегина. На современном этапе следует применять его сочетанно с этиотропными препаратами, однако такие эффекты, как локальное улучшение кожного метаболизма и ускорение заживления дефектов эпидермиса, также заслуживают внимания.

Некоторые ученые (Gulevskii A.K., 2008) также указывают на целесообразность применения Актовегина в биотехнологических процессах с использованием клеточных культур ― препарат достоверно стимулирует клеточную пролиферацию без дополнительного мутагенного эффекта.

Заключение. Широта спектра применения Актовегина

Универсальное цитопротекторное действие Актовегина обеспечивает широту спектра его применения ― от интенсивной терапии до эстетической медицины и биотехнологических процессов. Тем более что препарат безопасен и не вступает в реакции взаимодействия с другими лекарственными средствами. Поскольку Актовегин является многокомпонентным препаратом биологического происхождения (более 200 биоактивных компонентов, которые влияют на разные процессы в организме человека), его свойства продолжают изучаться, а перечень показаний ― расширяться.