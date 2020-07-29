Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections) (11611) - инструкция по применению ATC-классификация
Актовегин раствор для инъекций инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Актовегин является депротеинизированным гемодериватом из крови телят, содержащим только физиологические вещества с молекулярной массой <5000 Да.
Для препарата Актовегин характерны три основных эффекта: метаболический, нейропротекторный и микроциркуляторный. Инозитолфосфат-олигосахариды (ИФО), которые входят в состав препарата Актовегин, ответственны за улучшение утилизации и поглощение кислорода, а также за улучшение энергетического метаболизма и поглощения глюкозы. Такое действие потенциально может приносить пользу после поражений или повреждений тканей и органов, в частности головного мозга, и снижать образование лактата.
Определены несколько путей, по которым осуществляется нейропротекторный механизм действия препарата Актовегин, из-за влияния на структуру бета-амилоидных пептидов (Aβ25–35), которые индуцируют апоптоз. Бета-амилоидные пептиды выступают в роли триггеров в ряде молекулярных и клеточных процессов, в том числе при оксидативном стрессе и воспалении, что в результате приводит к смерти нейрона, а это, в свою очередь, приводит к нарушению памяти и когнитивных функций.
Ядерный фактор каппа В (NF-kB) выполняет многочисленные функции в процессах как центральной, так и периферической нервной системы. Он регулирует процесс воспаления, ухудшающий течение дегенеративных и сосудистых расстройств, и является фактором, который вовлечен в формирование болевого синдрома, процессы обучения, памяти и нейропротекции.
Актовегин активирует репортерный ген экспрессии NF-kB дозозависимым образом, и эта транзиторная активация может по меньшей мере частично объяснить нейропротекторные свойства препарата Актовегин.
Другой важный механизм действия Актовегина связан с ядерным ферментом поли(АДФ-рибоза)-полимеразой (ПАРП). ПАРП играет важную роль в выявлении одноцепочечных разрывов ДНК и в процессе репарации, однако чрезмерная активация этого фермента может вызвать в клетке процессы, которые приводят к завершению оксидативного метаболизма. Эти процессы в конечном итоге могут привести к гибели клетки вследствие исчерпания запасов энергии. Выявлено, что Актовегин снижает активность ПАРП, что улучшает функционирование и оптимизирует морфологическую структуру центральной и периферической нервной системы.
Положительное влияние препарата Актовегин на микроциркуляцию обусловлено такими его эффектами, как увеличение скорости кровотока в капиллярах, уменьшение перикапиллярной зоны и снижение тонуса гладких мышц прекапиллярных артериол и капиллярных сфинктеров, снижение артериоло-венулярного шунтирования крови с увеличением кровотока в капиллярном русле и усиление функции эндотелиальной оксидсинтазы микроциркуляторного русла.
Клиническая эффективность и безопасность
Расстройства мозгового кровообращения, в том числе постинсультные когнитивные нарушения и деменция. Препарат Актовегин продемонстрировал положительный эффект в симптоматическом лечении деменции и связанных с деменцией состояний у более 450 пациентов в рамках нескольких небольших рандомизированных клинических исследований. Продемонстрирована эффективность по сравнению с плацебо по конечным точкам, касающимся когнитивных функций, повседневной активности и общего клинического ответа, в то время как статистически значимого улучшения в скорости когнитивных процессов не выявлено.
В рамках 12-месячного рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования по оценке безопасности и эффективности эффект препарата Актовегин у пациентов с постинсультными когнитивными нарушениями сравнивали с плацебо. Были рандомизированы 503 пациента (250 пациентов получали препарат Актовегин) в период с 5-го по 7-й день после возникновения ишемического инсульта. 6-месячный период лечения включал ≤20 инфузий (2000 мг ежедневно) с последующим приемом препарата в форме таблеток (2 таблетки по 200 мг 3 раза в сутки), после чего проводилось 6-месячное лечение-наблюдение, в течение которого пациентов вели в соответствии со стандартной клинической практикой. На 6-й и 12-й месяц у пациентов, получавших препарат Актовегин, отмечались статистически значимые изменения в количестве баллов по расширенной когнитивной подшкале шкалы оценки болезни Альцгеймера (ADAS-cog+) и по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (MoCA) по сравнению с пациентами, которые получали плацебо. На 3-й, 6-й и 12-й месяц у большей части пациентов группы, получавшей препарат Актовегин, отмечен ответ на лечение согласно шкале ADAS-cog+. Частота серьезных нежелательных явлений и смертельных случаев была сходной в обеих группах лечения. Общая частота повторного ишемического инсульта в ходе исследования была в предполагаемых для этой популяции пациентов пределах, однако несколько выше частота наблюдалась в группе, получавшей препарат Актовегин, по сравнению с группой плацебо.
Нарушения периферического кровотока и их последствия. Около 190 пациентов с заболеваниями периферических артерий получали лечение препаратом Актовегин в период от 10 до 42 дней в рамках нескольких небольших сравнительных рандомизированных исследований, в которых было показано краткосрочное преимущество инфузий препарата Актовегин по сравнению с плацебо. Улучшение в виде увеличения расстояния ходьбы на 35–42% продемонстрировано в группе, получавшей препарат Актовегин, по сравнению с группой плацебо.
В рамках открытого рандомизированного исследования 60 пациентов с большими трофическими язвами нижних конечностей на фоне венозной недостаточности получали стандартную схему терапии с добавлением препарата Актовегин или без такового. Препарат Актовегин вводили в виде ежедневных в/в инфузий 250 мл 10% р-ра в течение 4 нед. Среднее время заживления язв составило 31 день (в группе, получавшей препарат Актовегин) и 42 дня (в группе, не получавшей препарат Актовегин). Улучшение в количестве баллов по шкале интенсивности боли по сравнению с исходным уровнем наблюдалось в обеих группах, в частности в группе, получавшей препарат Актовегин, отмечалось уменьшение количества баллов с 4,47 до 1,77, а в другой исследуемой группе — с 4,13 до 2,07.
Диабетическая полинейропатия. В исследовании, в котором приняли участие 70 пациентов с диабетической полинейропатией, были продемонстрированы статистически значимые изменения в расстоянии ходьбы, скорости проведения нервного импульса и болевой чувствительности у пациентов, получавших лечение препаратом Актовегин по сравнению с группой плацебо. Разница в терапевтическом эффекте плацебо составляла около 6,5 м на расстоянии ходьбы, 0,9 м/с в скорости проведения нервного импульса и 6,8 балла по шкале болевой чувствительности (по 100-балльной шкале).
В рамках 6-месячного двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования по оценке безопасности и эффективности 567 пациентов с сахарным диабетом II типа и с симптоматической диабетической дистальной полинейропатией получали 20 в/в инфузий препарата Актовегин (2000 мг/сут) (n=281) или плацебо (n=286) 1 раз в сутки в течение максимум 36 дней, после чего получали по 3 таблетки препарата Актовегин (1800 мг/сут) или плацебо 3 раза в сутки в течение 140 дней. При применении препарата Актовегин наблюдался лучший эффект по сравнению с плацебо согласно оценке конечной точки по шкале общей оценки симптомов (TSS), включая положительные нейропатические болевые симптомы, жжение, парестезии и онемение стоп или ног. Между группой лечения и контрольной группой не выявлено значимых различий в распределении нежелательных явлений.
Фармакокинетика. С помощью фармакокинетических методов невозможно изучить фармакокинетические характеристики препарата Актовегин (абсорбция, распределение и элиминация активных ингредиентов), поскольку он состоит только из физиологических компонентов, которые обычно содержатся в организме.
Результаты, полученные в исследованиях на животных и в рамках клинических исследований, показали, что действие препарата начинается не позднее чем через 30 мин после его введения. Максимальный эффект достигается через 3 ч после парентерального введения или перорального применения препарата (2–6 ч).
Показания Актовегин раствор для инъекций
лечение заболеваний головного мозга сосудистого генеза, в том числе постинсультных когнитивных нарушений и деменции. Лечение нарушений периферического (артериального, венозного) кровообращения и их осложнений (артериальная ангиопатия, венозная трофическая язва). Лечение диабетической полинейропатии.
Применение Актовегин раствор для инъекций
Актовегин, р-р для инъекций, находится в ампулах с точкой для разлома.
Как открывать ампулы с точкой для разлома. Направьте верхнюю часть ампулы с цветной точкой вверх. Дайте раствору стечь с верхней части ампулы вниз, слегка постукивая и встряхивая ампулу. Отломите верхнюю часть ампулы.
а) Общие рекомендации. Актовегин, р-р для инъекций, применяют в/в, в/а или в/м; также его можно добавлять в инфузионные р-ры.
В зависимости от тяжести состояния больного и клинической картины сначала вводят 10–20 мл препарата Актовегин, р-ра для инъекций, в/в или в/а ежедневно; для дальнейшего лечения вводят 5 мл в/в или медленно в/м ежедневно или несколько раз в неделю.
Для применения в виде инфузий необходимо добавить 10–50 мл препарата Актовегин, р-ра для инъекций, к 200–300 мл основного р-ра (изотонического физиологического р-ра или 5% р-ра глюкозы). В зависимости от тяжести состояния больного и клинической картины осуществляют 1–2 инфузии в/в или в/а ежедневно или несколько раз в неделю, общая доза — 10–20 инфузий. При применении препарата в виде инфузий следует использовать инфузионные системы с фильтрами 15 мкм. Рекомендуемая скорость инфузии составляет около 2 мл/мин.
В/м р-р вводят медленно, не более 5 мл/сут, потому, что он гипертонический.
б) Дозирование в зависимости от показаний к применению
При заболеваниях головного мозга сосудистого генеза: сначала 10 мл в/в ежедневно в течение 2 нед, далее — 5–10 мл в/в несколько раз в неделю в течение не менее 4 нед.
При артериальной ангиопатии: добавить 20–50 мл препарата в основной р-р, применять в/а или в/в ежедневно или несколько раз в неделю; продолжительность лечения — около 4 нед.
При венозной трофической язве: 10 мл в/в или 5 мл в/м ежедневно или несколько раз в неделю в зависимости от процесса заживления.
При диабетической полинейропатии: начальная доза составляет 50 мл (2000 мг) в сутки в виде в/в инфузии в течение 3 нед с последующим переходом на таблетки — 2–3 таблетки 3 раза в сутки (до 1800 мг) в течение не менее 4–5 мес.
Противопоказания
гиперчувствительность к любым компонентам препарата или лекарственным средствам с подобным составом. Декомпенсированная сердечная недостаточность, отек легких, олигурия, анурия являются общими противопоказаниями к инфузионной терапии, поэтому введение препарата в виде инфузий при этих состояниях противопоказано ввиду возможной гипергидратации.
Побочные эффекты
используются следующие критерии для классификации частоты развития нежелательных реакций, основанных на рекомендациях Совета международных организаций медицинских наук (CIOMS): очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, но <1/10), нечасто (≥1/1000, но <1/100), редко (≥1/10 000 но <1/1000), очень редко (<1/10 000).
Со стороны иммунной системы: возможны реакции гиперчувствительности, включая аллергические реакции, анафилактические и анафилактоидные реакции вплоть до развития анафилактического шока, повышение температуры тела, озноб, ангионевротический отек; редко — гиперемия кожи, кожные высыпания, зуд, крапивница, повышенное потоотделение, отеки кожи и/или слизистых оболочек, приливы жара, изменения в месте введения;
со стороны пищеварительного тракта: диспептические явления, включая боль в эпигастральной области, тошноту, рвоту, диарею;
со стороны сердечно-сосудистой системы: боль в области сердца, увеличение ЧСС (тахикардия), одышка, акроцианоз, бледность кожи, артериальная гипотензия или гипертензия;
со стороны дыхательной системы: учащение дыхания, ощущение сжатия в грудной клетке, затрудненное глотание и/или дыхание, боль в горле, приступ удушья;
со стороны нервной системы: головная боль, общая слабость, головокружение, потеря сознания, возбуждение, дрожь (тремор), парестезии;
со стороны костно-мышечной системы: боль в мышцах и/или суставах, боль в пояснице.
В таких случаях лечение препаратом Актовегин необходимо прекратить и применить симптоматическую терапию.
Особые указания
в/м желательно вводить не более 5 мл р-ра, поскольку он является гипертоническим.
Р-р для инъекций совместим с 0,9% р-ром натрия хлорида и 5% р-ром глюкозы. Препарат Актовегин, р-р для инъекций, следует применять в стерильных условиях. Поскольку препарат не содержит консервантов, содержимое ампулы предназначено для однократного использования. Открытые ампулы и готовый р-р следует немедленно использовать. Неиспользованный продукт и отходы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями.
В связи с возможностью возникновения анафилактических реакций рекомендуется провести пробную инъекцию (тест на гиперчувствительность).
После проведения пробной инъекции лекарственного средства Актовегин, р-р для инъекций, необходимо проводить мониторинг состояния пациентов на предмет развития признаков и симптомов гиперчувствительности. Пациенты должны находиться под наблюдением врача не менее 30 мин после введения препарата с полноценным медикаментозным и инструментальным оснащением для проведения, в случае необходимости, противошоковых мероприятий.
В случае развития нарушений водно-электролитного обмена (например гиперхлоремии, гипернатриемии) необходимо провести соответствующую коррекцию. Р-р для инъекций имеет слегка желтоватый оттенок. Интенсивность окраски может варьировать от одной партии к другой в зависимости от особенностей использованных исходных материалов, однако это не сказывается негативно на активности препарата или чувствительности к нему.
Можно использовать только прозрачный р-р без видимых частиц.
Актовегин, р-р для инъекций, содержит до 13,7 мг натрия в 1 мл препарата. Это следует учитывать пациентам, которые находятся на контролируемой натриевой диете.
Применение в период беременности и кормления грудью. Лекарственное средство применять в период беременности и кормления грудью только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода или ребенка. Во время применения препарата Актовегин при плацентарной недостаточности, хотя и редко, наблюдались летальные случаи, которые могли быть следствием основного заболевания. Не рекомендуется применять препарат Актовегин при плацентарной недостаточности. Применение препарата Актовегин в период кормления грудью не сопровождалось негативными эффектами ни для матери, ни для ребенка.
Дети. Данные по применению препарата у детей отсутствуют, поэтому препарат не рекомендуется применять у этой категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Актовегин не оказывает или оказывает очень незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако следует учитывать возможные проявления побочного действия со стороны нервной системы (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Взаимодействия
данных о взаимодействии Актовегина с другими препаратами нет.
Передозировка
случаи передозировки препарата Актовегин неизвестны. Учитывая фармакологические свойства лекарственного средства, не предвидится никаких дополнительных побочных эффектов.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте.
Актуальная информация
В отношении Актовегина существует множество разнообразных мнений. В одних странах он не зарегистрирован как лекарственное средство, в других ― входит в топ-10 наиболее часто продаваемых препаратов (Stelmakh A., 2016). Однако научные доказательства его действия и эмпирический опыт практикующих врачей обеспечивают препарату стабильную популярность. Тем более что широкий спектр неспецифических терапевтических эффектов является залогом эффективности его действия при весьма разнообразных заболеваниях и патологических процессах.
Механизм действия и терапевтические эффекты Актовегина
Актовегин представляет собой депротеинизированный гемодериват из крови телят в виде Актовегина концентрата. Благодаря технологической ультрафильтрации из препарата устраняют антигенные и пирогенные компоненты (Guekht A., 2017). В результате он содержит более 200 биоактивных компонентов, молекулярная масса которых не превышает 5 кДА и оказывает широкий спектр плейотропных эффектов. Актовегин ― это препарат биологического происхождения с 60-летней историей применения в лечении спортивных травм (Brock J., 2018) и соматических заболеваний, однако в результате анализа научной литературы было установлено, что он обладает антиоксидантными и антиапоптотическими свойствами, а также способностью регулировать макрофагальный ответ, который является одним из центральных звеньев восстановления тканей. С 1970-х годов было налажено производство Актовегина в Германии, а в 1995 г. производственные мощности были перенесены в Австрию. Актовегин является зарегистрированным лекарственным средством и разрешен для применения в Австрии, РФ, странах СНГ, европейских и азиатских странах (Guekht A., 2017).
Комплексное действие Актовегина реализуется за счет 3 его основных эффектов ― метаболического, нейропротекторного и микроциркуляторного. В составе содержатся инозитолфосфат-олигосахариды (инструкция МЗ Украины), которые отвечают за инсулиноподобный эффект (Шабунин А.В., 2019) ― улучшение поглощения глюкозы и стимуляцию энергетического метаболизма.
Актовегин способствует повышению дыхательной емкости митохондрий. В результате исследований было установлено, что препарат стимулирует процессы окислительного фосфорилирования в скелетных мышцах, что обеспечивает его значительный эргогенный эффект (Sondergard S.D., 2016). В результате исследований in vivo было зафиксировано (Reich F.X., 2017), что под влиянием Актовегина в культуре миобластов увеличивается средняя площадь тубулярных структур, повышается способность миобластов к сцеплению в единую структуру.
Нейротропная активность препарата была установлена в плацебо-контролируемом исследовании ЭЭГ у пациентов старшего возраста (в среднем 65 лет) (Saletu B., 1984). Нейротропные (как и в целом цитопротекторные) эффекты Актовегина включают (Guekht A., 2017):
- улучшение процессов захвата и утилизации кислорода;
- улучшение окислительного метаболизма глюкозы и других источников энергии (АТФ, креатинфосфат, лактат);
- снижение уровня каспазы-3, что тормозит процессы Аβ25-35-индуцированного апоптоза нейронов.
В целом препарат способствует улучшению метаболизма в структурах коры головного мозга и гиппокампа в условиях ишемии с последующей рециркуляцией (Hoyer S., 1989). Положительное действие Актовегина на когнитивные функции можно выявить как методом анкетирования, так и инструментально: электромагнитная томография позволяет зафиксировать повышение амплитуды сигналов в теменной и снижение в лобной и височной долях под влиянием препарата (Anderer P., 1998).
Кроме того, Актовегин характеризуется мембраностабилизирующими свойствами (Abdusalamov A.B., 1994). Это обеспечивает большую устойчивость тканей к воздействию свободных радикалов, которые могут быть следствием внешних воздействий или генерироваться фагоцитами крови (Astashkin E.I., 2014).
Актовегин оказывает положительное действие на микроциркуляцию. Стимуляция активности эндотелиальной оксидсинтазы способствует снижению тонуса прекапилляров, что обеспечивает ускорение капиллярного кровотока и уменьшение количества открытых артериовенозных шунтов (инструкция МЗ Украины).
Благодаря таким свойствам Актовегин применяется при широком спектре заболеваний, включая нарушения периферического и мозгового кровообращения, ожоги, нарушение процессов заживления ран, диабетическую полинейропатию и радиационное поражение тканей (Machiao F., 2012).
Показания к применению Актовегина
Актовегин применяется (инструкция МЗ Украины):
- в неврологической практике. Он разрешен для лечения цереброваскулярной патологии, в том числе сосудистой деменции и постинсультных когнитивных расстройств;
- в ангиологии: острые и хронические нарушения артериального кровообращения, их последствия; осложненные нарушения венозного кровообращения, в частности трофические язвы венозного генеза;
- в диабетологии ― для коррекции диабетической ангиопатии.
Клинический опыт применения Актовегина
По результатам 12-месячного мультицентрового двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования установлено, что Актовегин оказывает положительное влияние на восстановление постинсультных когнитивных расстройств (Guekht A., 2017). Интересно, что Актовегин способен потенцировать действие антидепрессантов ― при их комбинации отмечается более ранний и выраженный регресс тревожности и депрессивных симптомов (Safarova T.P., 2018).
Актовегин широко применяется в неврологической практике. В частности, установлена его эффективность в терапии хронической цереброваскулярной патологии ― после курса терапии у 81% пациентов отмечается положительная динамика как по субъективным симптомам, так и по соматическому статусу (Tanashyan M.M., 2018). Актовегин оказывает действие на ментальные процессы (торможение развития брадифрении), расстройства памяти, астенические и депрессивные симптомы (Mikhailova N.M., 2013). Кроме того, у таких пациентов препарат снижает риск развития инсульта в ближайшие 10 лет (Jakupov E.Z., 2015). Также он может назначаться в комплексной терапии ишемического инсульта в острый период ― в результате такого лечения наблюдается улучшение как общемозговой, так и фокальной неврологической симптоматики (Derev`yankin E.A., 2008), в частности регресс постинсультных когнитивных расстройств (Guekht A., 2013).
Нейропротекторные эффекты Актовегина применяются и в ангиохирургии. Препарат улучшает прогноз такой операции, как каротидная эндартерэктомия ― операция не только предусматривает длительное пережатие магистрального сосуда, но и чревата заносом эмболов в мелкие ветви мозговых артерий с развитием ишемического инсульта (Kuznetsov M.P., 2016).
Актовегин находит применение и в спортивной медицине: была доказана его эффективность как средства неоперативного лечения повреждений мышц. Под влиянием препарата стимулируется активность миобластов (Hotfiel T., 2018). Доказано, что при применении Актовегина спортсмены восстанавливаются и могут вернуться к тренировкам в среднем на 8 дней раньше, чем если бы для их лечения применялась только физиотерапия (Lee P., 2011). Однако профессиональным спортсменам необходимо помнить, что в/в применение препарата может быть расценено как использование допинга ― из-за его эргогенных свойств.
Актовегин оказывает хороший терапевтический эффект в лечении критической ишемии нижних конечностей ― патологического процесса, который на сегодня является значительной проблемой из-за большого количества постампутационных осложнений. Согласно данным исследования (Fomin A.A., 2015) после 15 дней комплексной терапии с включением Актовегина перфузия кожи повышается на 35%, а активация микроциркуляции способствует повышению тканевой оксигенации на 12,8%. В результате исследований на крысах (Orlova A.Iu., 2017) было установлено, что Актовегин способствует росту сети новых капилляров в ишемизированных мышцах, повышению плотности капиллярной сети и уменьшению количества действующих артериовенозных шунтов. В результате ограничивается зона тканевого некроза. При лечении хронической ишемии нижних конечностей и синдроме диабетической стопы препарат может применяться как для консервативной терапии, так и в комплексе с хирургическими вмешательствами (реконструктивные операции, ангиопластика, стентирование сосудов нижних конечностей и т.д.) (Dibrov M.D., 2014).
Применение Актовегина связывают с клинически значимым лечебным эффектом при симптоматической диабетической сенсомоторной полинейропатии (Ziegler D., 2017). В мультицентровых исследованиях установлено (Ziegler D., 2009), что длительное применение Актовегина способствует улучшению проявлений нейропатических симптомов, сенсорной функции, что способствует повышению качества жизни у больных с сахарным диабетом 2-го типа. В целом препарат можно применять даже в экстренной диабетологии ― его нейропротекторные свойства позволяют мобилизовать компенсаторно-адаптивные реакции и минимизировать последствия кетоацидотических кризов при сахарном диабете 1-го типа (Kligunenko E.N., 2011).
Мембраностабилизация обусловливает включение препарата в схемы лечения БА: поскольку компоненты стандартной терапии не способны корректировать ни интенсификацию процессов перекисного окисления липидов, ни слабость антиоксидантной системы, Актовегин обеспечивает скорейшее восстановление бронхиальной системы и таким образом способствует ремиссии (Abdusalamov A.B., 1994).
Актовегин в сочетании с другими неспецифическими методами стимуляции (в/в лазерное облучение крови) зарекомендовал себя как препарат для терапии бессимптомных гастродуоденальных язв (Vakhrushev Ia.M., 2003), особенно у пациентов со множественной сопутствующей патологией ― ИБС и сахарным диабетом (Smolianinov A.B., 2000).
В эксперименте на крысах было продемонстрировано (Wang X.W., 2009), что Актовегин ускоряет восстановление слизистой оболочки тонкой кишки при радиационных энтеритах. Такой радиопротекторный эффект используется в онкологии ― препарат применяют для профилактики и лечения химио-радио-индуцированного мукозита полости рта, возникающего вследствие терапии назофарингеальной карциномы (Wu S.X., 2010).
Способность Актовегина оптимизировать процессы заживления ран применяется и в пластической хирургии ― установлено, что при применении этого препарата в комплексе предоперационной подготовки улучшает результаты поверхностного и SMAS-лифтинга тканей лица: обеспечивает формирование мягкого рубца, снижает риск развития послеоперационных трофических осложнений (Manturova N.E., 2018).
Нейропротекторные и микроциркуляторные свойства Актовегина находят применение в офтальмологии ― существует информация о применении препарата для лечения гипертонической ангиоретинопатии (Trofimova S.V., 2008).
В литературе также описывается (Bias K., 1980) опыт лечения акне с применением Актовегина. На современном этапе следует применять его сочетанно с этиотропными препаратами, однако такие эффекты, как локальное улучшение кожного метаболизма и ускорение заживления дефектов эпидермиса, также заслуживают внимания.
Некоторые ученые (Gulevskii A.K., 2008) также указывают на целесообразность применения Актовегина в биотехнологических процессах с использованием клеточных культур ― препарат достоверно стимулирует клеточную пролиферацию без дополнительного мутагенного эффекта.
Заключение. Широта спектра применения Актовегина
Универсальное цитопротекторное действие Актовегина обеспечивает широту спектра его применения ― от интенсивной терапии до эстетической медицины и биотехнологических процессов. Тем более что препарат безопасен и не вступает в реакции взаимодействия с другими лекарственными средствами. Поскольку Актовегин является многокомпонентным препаратом биологического происхождения (более 200 биоактивных компонентов, которые влияют на разные процессы в организме человека), его свойства продолжают изучаться, а перечень показаний ― расширяться.
Актовегин содержит большое количество биологически активных компонентов (более 200) и обладает плейотропным нейропротекторным и метаболическим эффектом. Согласно исследованиям, Актовегин активирует in vitro экспрессию NF-κB, транскрипционного фактора, который обладает нейропротекторными и антиапоптотическими свойствами. Актовегин снижает риск развития деменции и улучшает когнитивные функции у пациентов, перенесших инсульт (Guekht A. et al., 2013).
Диабетическая дистальная симметричная полиневропатия (ДДСП) поражает около 1/3 пациентов с сахарным диабетом. Её основным симптомом является мучительная нейропатическая боль, плохо купируемая анальгетиками. Актовегин стимулирует утилизацию кислорода периферическими тканями. Кроме того, он проявляет инсулиноподобную активность, стимулируя транспорт глюкозы и активность пируватдегидрогеназы. Также актовегин повышает скорость нервной проводимости. В исследовании (n=569) было продемонстрировано, что в/в инфузии Актовегина (2000 мг/сут) в течении 20 дней с последующим переходом на пероральное введение препарата (180 мг/сут) в течении 140 дней значительно уменьшают выраженность болевого синдрома, онемения и интенсивность парестезий у больных с ДДСП. У участников исследования было отмечено повышение качества жизни (определялось по опроснику (SF-36) (Ziegler D. et al., 2009).
Метаболические, нейропротекторные и микроциркуляторные свойства Актовегина обеспечивают его популярность в разных сферах практической медицины. Препарат применяется более 60 лет в спортивной медицине (Brock J., 2018), однако также применяется в неврологической практике, диабетологии и сосудистой хирургии (инструкция МЗ Украины), в частности для лечения критического ишемического поражения нижних конечностей. Актовегин способствует повышению тканевой оксигенации и активирует микроциркуляцию. Кроме того, он стимулирует неоангиогенез в ишемизированных тканях (Fomin A.A., 2015), поэтому может применяться как самостоятельно, так и в виде дополнения к инвазивным методам лечения (таким, как баллонная ангиопластика и пр.) (Dibrov M.D., 2014).
Также Актовегин оказывает положительный эффект в лечении диабетической полинейропатии (Ziegler D., 2009) – ещё одного фактора, который обуславливает развитие специфических трофических изменений, объединённых в понятие «синдром диабетической стопы».
Нейропротекторные свойства Актовегина обуславливают его применение в экстренной диабетологии и неврологии: препарат позволяет минимизировать негативные последствия кетоацидоза (Kligunenko E.N., 2011) или ишемического инсульта (Derev`yankin E.A., 2008).