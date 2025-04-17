Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
684,80
Экономия при брони: -42,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1003,38
Экономия при брони: -45,36 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1159,05 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1228,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
626,20
Экономия при брони: -18,79 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1176,75
Экономия при брони: -35,30 грн
1141,45 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1228,00 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -38,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
757,25
Экономия при брони: -27,33 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1119,64
Экономия при брони: -70,38 грн
1049,26 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1187,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
724,81
Экономия при брони: -90,03 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
507,37
Экономия при брони: -38,24 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1017,94
Экономия при брони: -78,18 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
684,80
Экономия при брони: -42,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
860,11
Экономия при брони: -38,95 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1180,25 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
697,22
Экономия при брони: -55,30 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1222,15
Экономия при брони: -65,25 грн
1156,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
502,85
Экономия при брони: -31,59 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1136,40 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1153,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
693,50
Экономия при брони: -51,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
681,52
Экономия при брони: -42,84 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1187,60 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
705,91
Экономия при брони: -86,40 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
714,63
Экономия при брони: -26,23 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1235,34
Экономия при брони: -59,39 грн
1175,95 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
708,12
Экономия при брони: -23,82 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
708,70
Экономия при брони: -73,92 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1043,42
Экономия при брони: -55,92 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1186,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1217,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
734,37
Экономия при брони: -114,86 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
526,30
Экономия при брони: -69,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1266,52
Экономия при брони: -94,18 грн
1172,34 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1159,05 грн