Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
722,57
Экономия при брони: -102,94 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1225,22
Экономия при брони: -65,71 грн
1159,51 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
490,40
Экономия при брони: -22,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1129,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1217,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
528,40
Экономия при брони: -11,84 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1217,00
Экономия при брони: -76,80 грн
1140,20 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
723,72
Экономия при брони: -88,94 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1260,66
Экономия при брони: -87,99 грн
1172,67 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1243,44
Экономия при брони: -92,76 грн
1150,68 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1217,00
Экономия при брони: -76,80 грн
1140,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1160,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1217,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1131,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1217,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
660,50
Экономия при брони: -14,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
924,92
Экономия при брони: -58,37 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -34,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,80
Экономия при брони: -54,60 грн
1140,20 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
718,83
Экономия при брони: -99,20 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
490,09
Экономия при брони: -30,83 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1294,95
Экономия при брони: -83,08 грн
1211,87 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1160,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,05 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
724,74
Экономия при брони: -89,96 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
543,54
Экономия при брони: -40,54 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1333,82
Экономия при брони: -97,58 грн
1236,24 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1100,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1191,88 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
660,50
Экономия при брони: -14,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,80
Экономия при брони: -54,60 грн
1140,20 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
686,20
Экономия при брони: -83,18 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1203,45
Экономия при брони: -62,71 грн
1140,74 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1237,24
Экономия при брони: -61,95 грн
1175,29 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
711,48
Экономия при брони: -107,64 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
387,55
Экономия при брони: -21,36 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1245,10
Экономия при брони: -71,55 грн
1173,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
686,90
Экономия при брони: -41,20 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
973,60
Экономия при брони: -61,44 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
725,56
Экономия при брони: -104,16 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
949,74
Экономия при брони: -149,42 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1328,42
Экономия при брони: -152,89 грн
1175,53 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
703,66
Экономия при брони: -94,03 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1197,78
Экономия при брони: -53,11 грн
1144,67 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
985,13
Экономия при брони: -42,49 грн