Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1159,20 грн
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
670,70 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1141,64 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1173,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
732,37
Экономия при брони: -94,71 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
660,50
Экономия при брони: -33,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
684,96
Экономия при брони: -7,62 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1173,30
Экономия при брони: -20,20 грн
1153,10 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1166,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1140,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1191,88 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,90
Экономия при брони: -54,30 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1099,03
Экономия при брони: -60,44 грн
1038,59 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
693,50
Экономия при брони: -66,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1141,60
Экономия при брони: -12,70 грн
1128,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
730,43
Экономия при брони: -68,14 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
720,26
Экономия при брони: -69,07 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1127,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
660,50
Экономия при брони: -33,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1183,30
Экономия при брони: -54,40 грн
1128,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
683,70
Экономия при брони: -57,10 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1217,00
Экономия при брони: -88,10 грн
1128,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1191,80
Экономия при брони: -38,70 грн
1153,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
660,50
Экономия при брони: -33,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
714,48
Экономия при брони: -37,14 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда