Киев
Производители на букву “Т”
Такеда Фармасьютикалс Компани Лимитед
70 препаратов
70 препаратов
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Полное название
ООО "Такеда Украина"
Адрес
Киев, ул. Соломенская, 11
Телефон
+380443900909
Факс
+380443900909
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По популярности
Мальтофер®
Таблетки жевательные 100 мг блистер №30
Vifor (International)
от
272,40
грн
в 1125 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсулы блистер №30
Ferrer International, S.A.
от
380,80
грн
в 1108 аптеках
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентные 40 мг №14
Takeda
от
435,02
грн
в 1006 аптеках
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Мальтофер® Фол
Таблетки жевательные блистер в коробке №30
Vifor (International)
от
308,31
грн
в 1002 аптеках
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Варфарин Никомед
Таблетки 2,5 мг флакон №100
Takeda Austria
от
110,20
грн
в 980 аптеках
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Актовегин
Раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
от
544,10
грн
в 978 аптеках
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Гамалате В6
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №20
Ferrer International, S.A.
от
398,16
грн
в 932 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Лиофилизат для раствора для инъекций 61 мг ампула с растворителем в ампулах по 2 мл №3
Ferrer International, S.A.
от
475,17
грн
в 910 аптеках
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Контролок®
Таблетки гастрорезистентные 20 мг №14
Takeda
от
212,80
грн
в 908 аптеках
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Мальтофер®
Сироп 10 мг/мл флакон 150 мл №1
Vifor (International)
от
287,38
грн
в 883 аптеках
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Цераксон®
Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер №20
Ferrer International, S.A.
от
684,80
грн
в 836 аптеках
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Гамалате В6
Таблетки, покрытые оболочкой блистер №60
Ferrer International, S.A.
от
949,80
грн
в 808 аптеках
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Актовегин
Раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
от
842,95
грн
в 796 аптеках
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Цераксон®
Раствор для инъекций 1000 мг ампула 4 мл №10
Ferrer International, S.A.
от
942,70
грн
в 763 аптеках
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Цераксон®
Раствор для перорального применения 100 мг/мл саше 10 мл №10
Ferrer International, S.A.
от
859,00
грн
в 694 аптеках
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Цераксон®
Раствор для инъекций 500 мг ампула 4 мл №5
Ferrer International, S.A.
от
323,00
грн
в 683 аптеках
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Актовегин
Таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
от
957,50
грн
в 641 аптеке
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Актовегин
Раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
от
1085,40
грн
в 628 аптеках
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Дексилант
Капсулы твердые с модифицированным высвобождением 30 мг блистер №14
Takeda Pharmaceuticals
от
398,01
грн
в 619 аптеках
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Дексилант
Капсулы твердые с модифицированным высвобождением 60 мг блистер №14
Takeda Pharmaceuticals
от
542,20
грн
в 525 аптеках
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