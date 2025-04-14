Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 253 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
725,70
Экономия при брони: -86,81 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
761,98
Экономия при брони: -59,08 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1223,01
Экономия при брони: -91,66 грн
1131,35 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
688,86
Экономия при брони: -49,97 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1138,84
Экономия при брони: -74,34 грн
1064,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1270,92
Экономия при брони: -98,20 грн
1172,72 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
725,90
Экономия при брони: -87,78 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1236,03
Экономия при брони: -96,98 грн
1139,05 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1335,94
Экономия при брони: -95,15 грн
1240,79 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1131,75 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1218,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
683,70
Экономия при брони: -54,40 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,60
Экономия при брони: -53,50 грн
1141,10 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
660,50
Экономия при брони: -31,20 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
973,56
Экономия при брони: -15,04 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
953,44
Экономия при брони: -4,16 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
720,36
Экономия при брони: -58,07 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1225,62
Экономия при брони: -62,61 грн
1163,01 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1234,30
Экономия при брони: -52,02 грн
1182,28 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1115,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
724,20
Экономия при брони: -73,01 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
631,97
Экономия при брони: -80,76 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1267,35
Экономия при брони: -94,83 грн
1172,52 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -51,30 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,60
Экономия при брони: -53,50 грн
1141,10 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
704,28
Экономия при брони: -74,98 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1211,77
Экономия при брони: -54,31 грн
1157,46 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1170,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
696,30
Экономия при брони: -51,87 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1276,55
Экономия при брони: -101,39 грн
1175,16 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1259,41
Экономия при брони: -84,01 грн
1175,40 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
726,50
Экономия при брони: -100,52 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
416,53
Экономия при брони: -50,08 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1231,89
Экономия при брони: -79,69 грн
1152,20 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
137,17
Экономия при брони: -10,21 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
723,81
Экономия при брони: -93,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1300,53
Экономия при брони: -63,78 грн
1236,75 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 18 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
718,22
Экономия при брони: -83,40 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1235,75
Экономия при брони: -79,24 грн
1156,51 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1260,84
Экономия при брони: -84,43 грн
1176,41 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1164,32 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1170,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 48 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
545,48
Экономия при брони: -51,22 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1195,81
Экономия при брони: -52,46 грн
1143,35 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1124,60 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1158,70 грн