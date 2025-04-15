Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 212 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
635,00
Экономия при брони: -79,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,00
Экономия при брони: -23,00 грн
1162,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
655,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1208,08
Экономия при брони: -46,08 грн
1162,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
615,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,00
Экономия при брони: -23,00 грн
1162,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
686,27
Экономия при брони: -43,48 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1216,57
Экономия при брони: -57,70 грн
1158,87 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
433,70
Экономия при брони: -42,53 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1229,85
Экономия при брони: -67,54 грн
1162,31 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -39,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,60
Экономия при брони: -29,30 грн
1165,30 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
615,00
Экономия при брони: -51,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1161,75
Экономия при брони: -171,75 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,00
Экономия при брони: -131,00 грн
1054,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1156,65 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
615,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1175,00
Экономия при брони: -30,00 грн
1145,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,00
Экономия при брони: -34,00 грн
1151,00 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
693,50
Экономия при брони: -52,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1191,80
Экономия при брони: -38,20 грн
1153,60 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1165,30 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1221,35 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
713,87
Экономия при брони: -24,97 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
988,04
Экономия при брони: -46,98 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1267,39
Экономия при брони: -55,91 грн
1211,48 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -39,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,60
Экономия при брони: -29,30 грн
1165,30 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1191,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,00 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
715,50
Экономия при брони: -94,05 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1256,06
Экономия при брони: -113,64 грн
1142,42 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1252,12
Экономия при брони: -81,52 грн
1170,60 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
404,16
Экономия при брони: -34,55 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1212,47
Экономия при брони: -56,52 грн
1155,95 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
670,45
Экономия при брони: -54,43 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1296,08
Экономия при брони: -183,14 грн
1112,94 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1284,29
Экономия при брони: -86,11 грн
1198,18 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
655,00
Экономия при брони: -91,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1206,79
Экономия при брони: -44,79 грн
1162,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,70 грн