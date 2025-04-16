Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 186 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
648,50
Экономия при брони: -24,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
475,20
Экономия при брони: -17,44 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
574,46
Экономия при брони: -66,64 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1230,25
Экономия при брони: -76,14 грн
1154,11 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1293,60
Экономия при брони: -81,67 грн
1211,93 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1138,25 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1200,15 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
615,00
Экономия при брони: -21,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1170,04
Экономия при брони: -42,54 грн
1127,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1185,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1150,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
714,34
Экономия при брони: -77,82 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1233,07
Экономия при брони: -59,28 грн
1173,79 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1296,54
Экономия при брони: -62,33 грн
1234,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1159,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1251,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
697,16
Экономия при брони: -89,08 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1222,67
Экономия при брони: -79,23 грн
1143,44 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1235,87
Экономия при брони: -83,52 грн
1152,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
716,58
Экономия при брони: -94,73 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
683,07
Экономия при брони: -45,12 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1318,80
Экономия при брони: -101,97 грн
1216,83 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1138,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1145,25 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
715,29
Экономия при брони: -109,26 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1196,82
Экономия при брони: -59,05 грн
1137,77 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1288,58
Экономия при брони: -75,09 грн
1213,49 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1123,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -57,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,30
Экономия при брони: -49,90 грн
1144,40 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
750,84
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
710,06
Экономия при брони: -75,28 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1160,31
Экономия при брони: -65,64 грн
1094,68 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1279,15
Экономия при брони: -72,94 грн
1206,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1171,95 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1182,25 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1159,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1173,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
718,57
Экономия при брони: -83,79 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1243,17
Экономия при брони: -91,65 грн
1151,52 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1218,44
Экономия при брони: -62,68 грн
1155,76 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -57,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1202,20
Экономия при брони: -57,80 грн
1144,40 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1152,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
716,79
Экономия при брони: -82,01 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1220,51
Экономия при брони: -78,85 грн
1141,66 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1259,13
Экономия при брони: -74,80 грн
1184,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
709,04
Экономия при брони: -74,26 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,33
Экономия при брони: -48,91 грн
1145,42 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1219,96
Экономия при брони: -67,79 грн
1152,17 грн