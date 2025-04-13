Актовегин раствор для инъекций (Actovegin® solution for injections)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 416 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 49 мин
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1114,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1145,75 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1165,10 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1132,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1202,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1130,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1213,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
716,01
Экономия при брони: -52,47 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
510,92
Экономия при брони: -65,72 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1212,95
Экономия при брони: -51,71 грн
1161,24 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 49 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1128,25 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1182,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1221,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
728,72
Экономия при брони: -93,36 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1232,67
Экономия при брони: -78,98 грн
1153,69 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1332,31
Экономия при брони: -99,68 грн
1232,63 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1194,60
Экономия при брони: -64,70 грн
1129,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1150,95 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1209,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1117,73
Экономия при брони: -33,02 грн
1084,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1146,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1149,75 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1183,90 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 49 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1111,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1223,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
680,60
Экономия при брони: -24,90 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1112,64
Экономия при брони: -27,94 грн
1084,70 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1228,10
Экономия при брони: -42,00 грн
1186,10 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1200,80 грн
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1204,50 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 49 мин
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1104,00 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1210,05 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Актовегин раствор для инъекций 200 мг ампула 5 мл №5
Tакеда
Актовегин раствор для инъекций 80 мг ампула 2 мл №25
Tакеда
1146,50 грн
Актовегин раствор для инъекций 400 мг ампула 10 мл №5
Tакеда
1193,50 грн