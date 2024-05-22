Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої діїВалеріана Бауер (Valeriana Bauer) Валеріана Бауер (Valeriana Bauer) (564180) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Діагнози Ціна в місті Київ від 23,27 грн Без рецепта 20 шт, 30 мг від 23,27 грн В наявності в 16 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Здравофарм Форма випуску Таблетки Дозування 30 мг Кількість штук в упаковці 20 шт. Дієтичні добавки 1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії