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Валеріана Бауер (Valeriana Bauer) (564180) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Ціна в місті Київ
від 23,27 грн
Без рецепта
20 шт, 30 мг від 23,27 грн
В наявності в 16 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Таблетки
Дозування
30 мг
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
1.1. Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії