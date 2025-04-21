Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Келецька / Космонавтів, 57/38
5.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,61
Економія при броні: -0,19 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 92
5.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,46
Економія при броні: -0,07 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Калинівка, вул. Медична, 6
24.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Літин, вул. Соборна, 33
31.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
33.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Економія при броні: -0,37 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Брацлав, вул. Незалежності, 3
56.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,85
Економія при броні: -0,44 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
59.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,85
Економія при броні: -0,47 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
73.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Маложитомирська, 2
74.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
27,26
Економія при броні: -0,23 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,55
Економія при броні: -0,07 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
77.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Гайсин, вул. Соборна, 41
80.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
80.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,75
Економія при броні: -0,30 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, вул. Незалежності, 87
91.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Любар, вул. Незалежності, 48
93.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Сквира, вул. Соборна, 19
100.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
101.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,43
Економія при броні: -0,09 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
106.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
Економія при броні: -0,07 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Хмельницький, вул. Пілотська, 10-А
109.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 18-В
110.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм