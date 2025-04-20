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Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Запоріжжя
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
286.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
286.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
288.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
292.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,50
Економія при броні:
-0,08 грн
26,42
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
292.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,49
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
420.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,61
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
434.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,68
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
434.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,49
Економія при броні:
-0,12 грн
26,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
434.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,68
Економія при броні:
-0,20 грн
26,48
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
438.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,44
Економія при броні:
-0,11 грн
26,33
грн
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Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
439.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
440.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,59
Економія при броні:
-0,20 грн
26,39
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
442.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,77
Економія при броні:
-0,22 грн
26,55
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
443.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,69
Економія при броні:
-0,25 грн
26,44
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
443.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
446.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
450.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,52
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
452.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
Економія при броні:
-0,09 грн
26,74
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
453.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64
Економія при броні:
-0,14 грн
26,50
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
472.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,82
Економія при броні:
-0,22 грн
26,60
грн
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