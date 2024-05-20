ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА* (VALERIANA OFFICINALIS*) Діюча речовина
Валеріана форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 50 Корпорація Артеріум
від 61,26 грн
від 105,33 грн
від 55,14 грн
від 17,67 грн
Валеріанка-Вішфа Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон скляний, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 19,82 грн
від 14,29 грн
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
від 28,75 грн
Валеріана Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Лубнифарм
від 24,00 грн
Валеріана екстракт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Тернофарм
від 34,20 грн
Валеріани настойка Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 23,41 грн
від 37,01 грн
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Фітофарм
від 24,60 грн
від 16,90 грн
від 59,83 грн
від 14,99 грн
від 44,21 грн
Валеріани екстракт Артеріум Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50 Корпорація Артеріум
від 50,50 грн
від 31,10 грн
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
від 5,00 грн
Валеріани настойка Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 24,50 грн
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
від 16,50 грн
Ноксон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
від 74,61 грн
Форма выпуска: корневища с корнями, настойка для перорального применения, таблетки п/о, капсулы.