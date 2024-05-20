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Активні речовини — “В”ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА* (VALERIANA OFFICINALIS*)

ВАЛЕРІАНА ЛІКАРСЬКА* (VALERIANA OFFICINALIS*) Діюча речовина

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Знайдено: 32 препарати
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 50; Корпорація Артеріум
Валеріана форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 50 Корпорація Артеріум
В 983 аптеках
від 61,26 грн
Ціни в аптеках
Валеріана таблетки, вкриті оболонкою, 30 мг, № 100; Софарма
Валеріана Таблетки, вкриті оболонкою, 30 мг, № 100 Софарма
В 970 аптеках
від 105,33 грн
Ціни в аптеках
Валеріана таблетки, вкриті оболонкою, 30 мг, № 30; Софарма
Валеріана Таблетки, вкриті оболонкою, 30 мг, № 30 Софарма
В 922 аптеках
від 55,14 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1; Віола
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, № 1 Віола
В 697 аптеках
від 17,67 грн
Ціни в аптеках
Валеріани кореневища з коренями кореневища з коренями, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; undefined
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1
В 598 аптеках
від 45,34 грн
Ціни в аптеках
Валеріани кореневища з коренями кореневища з коренями, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; undefined
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1
В 533 аптеках
від 38,47 грн
Ціни в аптеках
Валеріанка-Вішфа настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон скляний, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Валеріанка-Вішфа Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон скляний, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 279 аптеках
від 19,82 грн
Ціни в аптеках
Валеріани кореневища з коренями кореневища з коренями, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; Віола
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Віола
В 224 аптеках
від 39,77 грн
Ціни в аптеках
Валеріани кореневища з коренями кореневища з коренями, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; undefined
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 100 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1
В 168 аптеках
від 59,95 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50; Лубнифарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, тм solution pharm, тм solution pharm, № 50 Лубнифарм
В 156 аптеках
від 53,00 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Тернофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Тернофарм
В 142 аптеках
від 14,29 грн
Ціни в аптеках
Валеріани кореневища з коренями кореневища з коренями, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 138 аптеках
від 28,75 грн
Ціни в аптеках
Валеріана настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1; Лубнифарм
Валеріана Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон-крапельниця, № 1 Лубнифарм
В 97 аптеках
від 24,00 грн
Ціни в аптеках
Валеріана екстракт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 50; Тернофарм
Валеріана екстракт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Тернофарм
В 55 аптеках
від 34,20 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Валеріани настойка Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 47 аптеках
від 23,41 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50; Лубнифарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Лубнифарм
В 40 аптеках
від 37,01 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 1 Фітофарм
В 15 аптеках
від 24,60 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Фітофарм
В 13 аптеках
від 16,90 грн
Ціни в аптеках
Валеріана форте таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 50; Тернофарм
Валеріана форте Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 40 мг, блістер, № 50 Тернофарм
В 11 аптеках
від 59,83 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 9 аптеках
від 25,00 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм айві, тм айві, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм айві, тм айві, № 1 Фітофарм
В 8 аптеках
від 14,99 грн
Ціни в аптеках
Валеріани кореневища з коренями кореневища з коренями, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
Валеріани кореневища з коренями Кореневища з коренями, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 1 аптеці
від 47,00 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 50 Фітофарм
В 1 аптеці
від 44,21 грн
Ціни в аптеках
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50 Фітофарм
В 1 аптеці
від 29,33 грн
Ціни в аптеках
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм магнолія, тм магнолія, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм магнолія, тм магнолія, № 1 Фітофарм
В 70 аптеках інших міст
від 18,99 грн
Ціни в інших містах
Валеріани екстракт Артеріум таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50; Корпорація Артеріум
Валеріани екстракт Артеріум Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, №10 по 5 блістерів в пачці, №10 по 5 блістерів в пачці, № 50 Корпорація Артеріум
В 21 аптеці інших міст
від 50,50 грн
Ціни в інших містах
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, флакон, № 50; Фітофарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, флакон, № 50 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 31,10 грн
Ціни в інших містах
Валеріани екстракт таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 10; Лубнифарм
Валеріани екстракт Таблетки, вкриті оболонкою, 20 мг, блістер, № 10 Лубнифарм
В 2 аптеках інших міст
від 5,00 грн
Ціни в інших містах
Валеріани настойка настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Валеріани настойка Настоянка для перорального застосування, 25 мл, флакон, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 2 аптеках інших міст
від 24,50 грн
Ціни в інших містах
Валеріани настойка настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1; Фітофарм
Валеріани настойка Настоянка, 25 мл, флакон скляний, тм а+, тм а+, № 1 Фітофарм
В 2 аптеках інших міст
від 16,50 грн
Ціни в інших містах
Ноксон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Ноксон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 450 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 1 аптеці інших міст
від 74,61 грн
Ціни в інших містах
Валерика капсули, 350 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Борщагівський ХФЗ
Валерика Капсули, 350 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Борщагівський ХФЗ
Немає в наявності
Форма выпуска: корневища с корнями, настойка для перорального применения, таблетки п/о, капсулы.