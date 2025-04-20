Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Львів
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 24
3.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Шевченка Тараса, 22
9.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городок, вул. Перемишльська, 2
27.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 8
33.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 16
41.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Економія при броні: -0,39 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
41.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
Економія при броні: -0,23 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 32
42.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великі Мости, вул. Львівська, 66
45.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
27,36
Економія при броні: -0,01 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Судова Вишня, пл. Франка Івана, 1
46.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Ходорів, вул. Хмельницького Богдана, 65/1
53.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,43
Економія при броні: -0,11 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Соснівка, вул. Галицька, 7
53.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
63.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 53
64.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,58
Економія при броні: -0,26 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Шептицького, 1-А
64.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Січових Стрільців, 10
64.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 13
64.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Шевська, 8
65.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 93/1
65.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Успенська, 48/63
65.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
Економія при броні: -0,21 грн