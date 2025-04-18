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Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Харків
(адресу не вказано)
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
305.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64
Економія при броні:
-0,15 грн
26,49
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
306.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
Економія при броні:
-0,13 грн
26,57
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 10 хв
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
309.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,48
Економія при броні:
-0,07 грн
26,41
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
309.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,60
Економія при броні:
-0,14 грн
26,46
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
325.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,69
Економія при броні:
-0,05 грн
26,64
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
386.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Економія при броні:
-0,38 грн
26,33
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
392.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,68
Економія при броні:
-0,28 грн
26,40
грн
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Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
401.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73
Економія при броні:
-0,22 грн
26,51
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
402.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,74
Економія при броні:
-0,03 грн
26,71
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
405.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,38
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
405.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
Економія при броні:
-0,28 грн
26,35
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
405.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,39
Економія при броні:
-0,02 грн
26,37
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
406.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,37
Економія при броні:
-0,03 грн
26,34
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
412.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,43
Економія при броні:
-0,07 грн
26,36
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
414.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,70
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
420.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
472.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
грн
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Аптека сімейна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
512.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Економія при броні:
-0,21 грн
26,55
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
512.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,67
Економія при броні:
-0,35 грн
26,32
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
531.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,47
грн
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