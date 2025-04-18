Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
5.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,58
Економія при броні: -0,04 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Райдужна, 25
5.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
5.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,44
Економія при броні: -0,04 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
7.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 21
7.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,44
Економія при броні: -0,04 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
7.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,55
Економія при броні: -0,18 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
9.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,78
Економія при броні: -0,45 грн
Йод
Відчинено
Зачиняється о 20:50
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
10.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,48
Економія при броні: -0,03 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Львівська, 22
10.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
19.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
25.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 19
100.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,84
Економія при броні: -0,44 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Качинського Леха, 6
134.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,79
Економія при броні: -0,34 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Сосновського, 29
142.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80
Економія при броні: -0,23 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Орлика Пилипа, 12-Б
145.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,61
Економія при броні: -0,01 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
145.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128-А
149.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,71
Економія при броні: -0,22 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бердичів, вул. Маложитомирська, 2
151.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
27,35
Економія при броні: -0,03 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
153.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм