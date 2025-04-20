Київ
Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)

Валеріана Бауер (Valeriana Bauer)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
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В містах поряд
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
184.4 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,57 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
194.0 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,65
Економія при броні: -0,22 грн
26,43 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
195.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,73 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Дахнівська, 34
199.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,81
Економія при броні: -0,18 грн
26,63 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
200.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,43 грн
Аптека сімейна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
311.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,52
Економія при броні: -0,11 грн
26,41 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
311.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,83
Економія при броні: -0,29 грн
26,54 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
329.6 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,56 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 19
339.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,52
Економія при броні: -0,06 грн
26,46 грн
Йод
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
341.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,48 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
341.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,51 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Брацлав, вул. Незалежності, 3
343.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,64 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
345.5 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,47
Економія при броні: -0,07 грн
26,40 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
346.2 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,54 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Райдужна, 25
351.1 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,40 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
351.3 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,63
Економія при броні: -0,26 грн
26,37 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 21
351.8 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80
Економія при броні: -0,43 грн
26,37 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 9/13
351.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,80 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 21
357.7 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,76
Економія при броні: -0,10 грн
26,66 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Львівська, 22
357.9 км
Валеріана Бауер таблетки 30 мг №20
Здравофарм
26,62 грн
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