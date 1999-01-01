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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на функції ЦНСДієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
1.1.

Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії 1.1. Класифікація

5-HTP ГРИФОНІЯ капсули, 450 мг, № 10; Голден-Фарм
5-HTP ГРИФОНІЯ Капсули, 450 мг, № 10 Голден-Фарм
Немає в наявності
5-HTP ГРИФОНІЯ капсули, 450 мг, № 60; undefined
5-HTP ГРИФОНІЯ Капсули, 450 мг, № 60
В 166 аптеках
від 228,05 грн
Ціни в аптеках
5-HTP ГРИФОНІЯ капсули, № 60; ІЛАН ФАРМ
5-HTP ГРИФОНІЯ Капсули, № 60 ІЛАН ФАРМ
В 1 аптеці інших міст
від 349,00 грн
Ціни в інших містах
Arbor Vitae Валеріана таблетки, 30 мг, № 50; БіоЗдраВіт
Arbor Vitae Валеріана Таблетки, 30 мг, № 50 БіоЗдраВіт
Немає в наявності
ARBOR VITAE КРАПЛІ ЗАСПОКІЙЛИВІ флакон, 50 мл, № 1; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE КРАПЛІ ЗАСПОКІЙЛИВІ Флакон, 50 мл, № 1 Група Компаній МедФармХолдинг
В 7 аптеках
від 95,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE МЕЛАТОНІН капсули желатинові, ультракап, ультракап, № 30; Здравофарм
ARBOR VITAE МЕЛАТОНІН Капсули желатинові, ультракап, ультракап, № 30 Здравофарм
Немає в наявності
Arbor Vitae Меліси трава пачка, 50 г, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
Arbor Vitae Меліси трава Пачка, 50 г, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 8 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
Arbor Vitae Меліси трава фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; Віола
Arbor Vitae Меліси трава Фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 Віола
В 8 аптеках
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
CBD олія 10% спрей оральний, флакон, 10 мл, 60 доз, 60 доз, № 1; Канабіс Карпорейшн
CBD олія 10% Спрей оральний, флакон, 10 мл, 60 доз, 60 доз, № 1 Канабіс Карпорейшн
В 29 аптеках
від 858,00 грн
Ціни в аптеках
CBD олія 10% спрей оральний, флакон, 20 мл, 120 доз, 120 доз, № 1; Канабіс Карпорейшн
CBD олія 10% Спрей оральний, флакон, 20 мл, 120 доз, 120 доз, № 1 Канабіс Карпорейшн
В 8 аптеках
від 1765,40 грн
Ціни в аптеках
CBD олія 20% спрей оральний, флакон, 10 мл, 60 доз, 60 доз, № 1; Канабіс Карпорейшн
CBD олія 20% Спрей оральний, флакон, 10 мл, 60 доз, 60 доз, № 1 Канабіс Карпорейшн
В 1 аптеці
від 1765,40 грн
Ціни в аптеках
CBD олія 20% спрей оральний, флакон, 20 мл, 120 доз, 120 доз, № 1; Канабіс Карпорейшн
CBD олія 20% Спрей оральний, флакон, 20 мл, 120 доз, 120 доз, № 1 Канабіс Карпорейшн
В 6 аптеках
від 3530,80 грн
Ціни в аптеках
CBD олія 30% спрей оральний, флакон, 10 мл, 60 доз, 60 доз, № 1; Канабіс Карпорейшн
CBD олія 30% Спрей оральний, флакон, 10 мл, 60 доз, 60 доз, № 1 Канабіс Карпорейшн
В 11 аптеках
від 2648,10 грн
Ціни в аптеках
CBD олія 30% спрей оральний, флакон, 20 мл, 120 доз, 120 доз, № 1; Канабіс Карпорейшн
CBD олія 30% Спрей оральний, флакон, 20 мл, 120 доз, 120 доз, № 1 Канабіс Карпорейшн
В 9 аптеках
від 5296,20 грн
Ціни в аптеках
DiAnge Триптофан капсули, 500 мг, № 90; Дієнж
DiAnge Триптофан Капсули, 500 мг, № 90 Дієнж
В 5 аптеках інших міст
від 969,20 грн
Ціни в інших містах
Dolche Dit Вітаміни желейні для сну пастилки желейні, № 60; MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Dolche Dit Вітаміни желейні для сну Пастилки желейні, № 60 MAKSAD Internet Bilisim ve Danismanlik
Немає в наявності
DOLCHE VIT ВІТАМІНИ ЖЕЛЕЙНІ ДЛЯ СНУ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ пастилки желейні, № 60; Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
DOLCHE VIT ВІТАМІНИ ЖЕЛЕЙНІ ДЛЯ СНУ НА ОСНОВІ ПЕКТИНУ Пастилки желейні, № 60 Guangdong Yichao Biological Co., Ltd
Немає в наявності
Dr. OM Магній B6 таблетки, 0,6 г, № 50; ЮА-ФАРМ
Dr. OM Магній B6 Таблетки, 0,6 г, № 50 ЮА-ФАРМ
Немає в наявності
Juvamine (Жувамін) Expert Nature Сон капсули, мелатонін+пасіфлора+ромашка, мелатонін+пасіфлора+ромашка, № 60; Juva Sante International
Juvamine (Жувамін) Expert Nature Сон Капсули, мелатонін+пасіфлора+ромашка, мелатонін+пасіфлора+ромашка, № 60 Juva Sante International
В 24 аптеках
від 556,00 грн
Ціни в аптеках
Juvamine (Жувамін) Нервовий баланс таблетки, морський магній+вітамін b6, морський магній+віт. b6, № 30; Juva Sante International
Juvamine (Жувамін) Нервовий баланс Таблетки, морський магній+вітамін b6, морський магній+віт. b6, № 30 Juva Sante International
В 22 аптеках
від 287,00 грн
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