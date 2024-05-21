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Аргітат (Argitat) (563920) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Аргітат (Argitat)
Ціна в місті Київ
від 364,26 грн
Без рецепта
1 шт від 364,26 грн
В наявності в 4 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
6.1. Дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи

Аргітат інструкція із застосування

Характеристика

джерело L-аргініну; сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної системи, стану судин та зменшенню в’язкості крові; підвищує розумову працездатність; має антиоксидантні та детоксикаційні властивості.

Рекомендації з вживання

дорослим по 10–15 мл 2 рази на добу, після прийому їжі. Тривалість курсу вживання — 14–21 день. За рекомендацією лікаря добова кількість та термін вживання може бути змінено. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не є лікарським засобом. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

підвищена чутливість до окремих компонентів, період вагітністі та годування груддю, діти до 12 років.

Умови зберігання

зберігати в упаковці виробника за температури від 5 — 25 °С у захищеному від потрапляння прямих сонячних променів місці.
Термін придатності — 24 місяці з дати виробництва. Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Аргітат
Аргітат рідина флакон 100 мл, №1
від 364,26 грн
В наявності в 4 аптеках
Ціни в аптеках
Аргітат
Аргітат рідина флакон 100 мл, №1
від 364,26 грн
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