Аргітат (Argitat) (563920) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Аргітат інструкція із застосування
Характеристика
джерело L-аргініну; сприяє нормалізації функціонування серцево-судинної системи, стану судин та зменшенню в’язкості крові; підвищує розумову працездатність; має антиоксидантні та детоксикаційні властивості.
Рекомендації з вживання
дорослим по 10–15 мл 2 рази на добу, після прийому їжі. Тривалість курсу вживання — 14–21 день. За рекомендацією лікаря добова кількість та термін вживання може бути змінено. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не є лікарським засобом. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.
Протипоказання
підвищена чутливість до окремих компонентів, період вагітністі та годування груддю, діти до 12 років.
Умови зберігання
зберігати в упаковці виробника за температури від 5 — 25 °С у захищеному від потрапляння прямих сонячних променів місці.
Термін придатності — 24 місяці з дати виробництва. Після відкриття флакон потрібно зберігати в холодильнику. Зберігати у недоступному для дітей місці.