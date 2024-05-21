дорослим по 10–15 мл 2 рази на добу, після прийому їжі. Тривалість курсу вживання — 14–21 день. За рекомендацією лікаря добова кількість та термін вживання може бути змінено. Не перевищувати рекомендовану добову кількість. Не є лікарським засобом. Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.