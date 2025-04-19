Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні: -149,26 грн
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
109.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
115.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні: -56,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
250.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 130-А
254.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні: -96,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
254.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні: -201,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
266.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні: -80,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
267.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Соборна, 20
267.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Тальне, вул. Соборна, 24
267.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
267.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинопіль, вул. Соборна, 47
274.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
282.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
282.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 12
285.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 7
285.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
288.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
289.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янка, вул. Героїв Майдану, 34
302.9 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70 грн