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Аргітат (Argitat)
Аргітат (Argitat)
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
109.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
217,81
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Державності, 24-Ж
109.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
217,81
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 130-А
109.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні:
-96,82 грн
322,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кропивницький, вул. Слободянюка Руслана, 132-В
109.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
524,40
Економія при броні:
-201,70 грн
322,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Синенка Сергія, 77-А
122.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
217,85
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
123.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
124.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
124.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
124.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
124.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
124.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Горішні Плавні, вул. Миру, 7
124.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
124.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
124.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні:
-108,96 грн
363,00
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 49 хв
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
124.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
283,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 108-А
128.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
128.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 19 хв
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
128.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
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