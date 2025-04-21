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Аргітат (Argitat)
Аргітат (Argitat)
Вінниця
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Зачиняється о 19:00
Тальне, вул. Захисників України, 5
165.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 24
165.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тальне, вул. Соборна, 20
165.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Тальне, вул. Захисників України, 2-А
165.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лисянка, пл. Миру, 8-А
169.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Звенигородка, просп. Шевченка Тараса, 26
179.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Звенигородка, вул. Грушевського Михайла, 131
180.1 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 23.04 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Калинопіль, вул. Соборна, 47
183.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
186.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Багачеве, вул. Ювілейна, 2
186.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
199.6 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
419,52
Економія при броні:
-83,42 грн
336,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гмирі Бориса, 12-Б
199.8 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні:
-135,86 грн
336,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 30-А
201.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 32
201.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 19:00
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
201.2 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 20:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
208.0 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
471,96
Економія при броні:
-135,86 грн
336,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 12
212.3 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Шпола, вул. Соборна, 7
212.4 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 117
213.5 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Городище, вул. Миру, 103
213.7 км
Аргітат рідина флакон 100 мл №1
ООО "Альфа Фарм Украина"
443,70
грн
Забрати 22.04 після 18:00
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